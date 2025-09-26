Как переводится слово "внушительный", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".
Смотрите также Есть ли слово “нарядный” в украинском языке: и как еще можно сказать о хорошем виде
Что означает слово "внушительный"?
Наверняка вы слышали этот русский язык "внушительный"это слово означает что-то очень большое, значительное или влиятельное.
Конечно оно имеет перевод в украинском языке. Но вместо одного слова "внушительный", как в русском языке, в нашем языке есть несколько, которые выразительно описывают ситуацию.
Наиболее близкое по значению украинское слово – "значний". Это слово многозначное, ним можно обозначить несколько понятий, то есть это:
- Достаточно большой (размером, количеством, степенью проявления и т.д.).
- Который превосходит обычные уровень, степень, меру чего-либо.
- Который имеет большое значение
- Известный, знаменитый, выдающийся.
- Занимающий высокое общественное положение, важную должность.
Именно это слово чаще всего используют в литературе:
- Розважний, солідний, років за сорок, він мав у підлеглих і в начальства значний авторитет як знавець своєї справи та ще як людина суворо принципова (Олесь Гончар).
- І Віктор, і Валентина відчували, що ця прогулянка закінчиться чимось дуже значним у їхньому житті. (Микола Руденко).
- – Хлопчисько! Як ти посмів ударити мене? Значного козака! .. Як ти посмів виступити супроти кошового? (Володимир Малик).
- Вона була значного, багатого роду, а він ще значнішого й багатшого. (Іван Нечуй-Левицький).
Кроме того, зависимости от ситуации, можно подобрать синонимы, которые приводит нам Словарь синонимов :
- чималий
- важливий,
- впливовий,
- знатний,
- авторитетний.
- показний,
- вагомий,
- істотний,
- видатний,
- показний.
Поэтому, смело отказывайтесь от русского "внушительный" и говорите:
- о человеке: не "внушительный человек" – а значна / видатна / впливова / знатна / важлива / показна людина;
- о результате: не "внушительный результат" – а значний / суттєвий / відчутний / істотний / чималий результат;
- про аргумент, размер: не "внушительный аргумент" – а значний / вагомий / суттєвий / вагомий аргумент.
В каждом случае следует подбирать слово, которое лучше всего передает смысл, а вариантов немало.
А если у вас внезапно закрутилось на языке слово "вражаючий", то знайте – это калькированный россиянизм, поскольку в украинском языке нет окончаний -учий/-ючий, как и со словом "освіжаючий".
Украинский язык значительно многограннее и выразительнее. Говорите на украинском!