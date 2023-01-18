Христос хрестився чи хрещається: як правильно вітатися на Водохреще

18 січня українці відзначають Водохресний Святвечір. А 19 січня – Хрещення Господнє або Водохреще.

На Хрещення українці мають, до слова, унікальну форму вітання. Як правильно вітатися у це світле свято, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як правильно вітатися на Водохреще

Під час різдвяних свят – від 7 січня до 14 лютого – українці вітаються так:

Христос народився!

Христос рождається!

Христос ся рождає!

І у відповідь чують:

Славімо його!;

Славіте його!

Однак 19 січня, на Водохреще, зокрема на Галичині, існує особлива форма вітання – "Христос хрещається!". У відповідь на це ви почуєте "У ріці Йордані".

Також ви можете почути такі форми вітання:

Христос хрестився!

Христос ся хрещає!

У відповідь також лунатиме "У ріці Йордані".

Так українці вітаються не лише на Хрещення Господнє, а й напередодні ввечері, коли вся сім’я сідає до столу на Святвечір 18 січня.

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Чи можна вживати усі форми

Ці форми вітань, є синонімічними, просто побутують у різних регіонах України відповідно до місцевих традицій та діалекту. Тому ви можете для поздоровлення обирати ту, яка більше до вподоби.

Все ж священники вважають, що форма "Христос хрещається", як і "Христос рождається" – більш богословські поняття. Також форму "хрестився" можуть вживати на позначення факту, а "хрещається" – на позначення факту, який триває у часі.

І, звичайно, ви можете вітати один одного із Хрещенням Господнім! При цьому бажати миру та перемоги нашій Україні!