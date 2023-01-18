Христос крестился или крестится: как правильно здороваться на Крещение
18 января украинцы отмечают Крещенский Святвечер. А 19 января – Крещение Господне или Крещение.
На Крещение украинцы, к слову, имеют уникальную форму приветствия. Как правильно здороваться в этот светлый праздник, читайте в материале 24 Канала.
Важно Крещение или Крещение: как правильно говорить по-украински о Крещении Господнем
Как правильно здороваться на Крещение
Во время рождественских праздников – с 7 января по 14 февраля – украинцы приветствуются так:
- Христос родился!
- Христос рождается!
- Христос ся рождает!
И в ответ слышат:
- Славим его!;
- Славите его!
Однако 19 января, на Крещение, в частности на Галичине, существует особая форма приветствия – "Христос крестится!". В ответ на это вы услышите "В реке Иордане".
Также вы можете услышать следующие формы приветствия:
- Христос крестился!
- Христос ся крещает!
В ответ также будет раздаваться "В реке Иордане".
Так украинцы приветствуются не только на Крещение Господне, но и накануне вечером, когда вся семья садится за стол на Святвечер 18 января.
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Можно ли принимать все формы
Эти формы приветствий, синонимические, просто бытуют в разных регионах Украины в соответствии с местными традициями и диалектом. Поэтому вы можете для поздравления выбирать ту, которая больше нравится.
Все же священники считают, что форма "Христос крестится", как и "Христос родился" – более богословские понятия. Также форму "крестился" могут употреблять на обозначение факта, а "крещается" – на обозначение факта, который продолжается во времени.
И, конечно, вы можете приветствовать друг друга с Крещением Господним! При всем желать мира и победы нашей Украине!