На Крещение украинцы, к слову, имеют уникальную форму приветствия. Как правильно здороваться в этот светлый праздник, читайте в материале 24 Канала.

Важно Крещение или Крещение: как правильно говорить по-украински о Крещении Господнем

Как правильно здороваться на Крещение

Во время рождественских праздников – с 7 января по 14 февраля – украинцы приветствуются так:

Христос родился!

Христос рождается!

Христос ся рождает!

И в ответ слышат:

Славим его!;

Славите его!

Однако 19 января, на Крещение, в частности на Галичине, существует особая форма приветствия – "Христос крестится!". В ответ на это вы услышите "В реке Иордане".

Также вы можете услышать следующие формы приветствия:

Христос крестился!

Христос ся крещает!

В ответ также будет раздаваться "В реке Иордане".

Так украинцы приветствуются не только на Крещение Господне, но и накануне вечером, когда вся семья садится за стол на Святвечер 18 января.

Читайте Струцли, прецли и ушки: колоритные украинские слова о рождественских праздниках, которые вы могли не знать

Можно ли принимать все формы

Эти формы приветствий, синонимические, просто бытуют в разных регионах Украины в соответствии с местными традициями и диалектом. Поэтому вы можете для поздравления выбирать ту, которая больше нравится.

Все же священники считают, что форма "Христос крестится", как и "Христос родился" – более богословские понятия. Также форму "крестился" могут употреблять на обозначение факта, а "крещается" – на обозначение факта, который продолжается во времени.

И, конечно, вы можете приветствовать друг друга с Крещением Господним! При всем желать мира и победы нашей Украине!