Як сказати українською "водоворот": яке слово обрати

У художніх текстах і повсякденних розмовах часто трапляються слова, які легко перекласти українською, але складніше дібрати найточніший відповідник. Один із таких випадків пов'язаний із водою, що закручується.

Як сказати українською "водоворот", пояснюємо з посиланням на "Словопедію".

Як правильно українською "водоворот"?

Коли вода в річці чи морі починає стрімко обертатися, утворюється небезпечне природне явище. У розмовах його нерідко називають словом – водоворот. Та чи правильно використовувати це слово?

Слово "водоворот" має російське походження. Хоча його можна знайти в українських словниках, воно позначене як "рідковживане" й закріпилося в мові під впливом російської.

Найзвичніший український відповідник – "вир". Так називають місце у водоймі, де вода рухається по колу, закручується й утворює сильну течію. Наприклад: "Посеред річки утворився глибокий вир".

Слово "вир" зафіксоване ще у словнику Бориса Грінченка 1927 року. Там воно має значення "водоворот, омут". Отже, українська назва має давню історію.

Українська мова має кілька інших влучних назв для такого руху води:

коловорот / коловертень / коловерть – сильний обертальний рух води або місце, де він виникає;

– сильний обертальний рух води або місце, де він виникає; кручія;

крутіж – вир, стрімкий круговий рух води;

– вир, стрімкий круговий рух води; водоверть / крутоверть;

водокрут;

нурт / нурта / нуртина / нуртовище;

шум.

Тому українською вода на цьому місці – "вирує", "шумує", "нуртує" та "крутиться".

А "воронку", яку утворює кручія, називають "верни-вода" та "чорторий", а ще "вирва" і "вікнина".

Цікаво! Водоверть утворюється тоді, коли водні потоки рухаються з різною швидкістю чи напрямками й починають обертатися. Таке явище виникає, наприклад, біля перешкод у руслі річки, на поворотах, у місцях злиття потоків або там, де вода проходить через вузьку ділянку. У центрі обертання може утворитися заглиблення, а на поверхні води стає помітним круговий рух.

Як утворюються водовороти: дивіться відео

Чи має слово переносне значення?

Цікаво, що слова "вир", "водоверть", "круговерть" використовують і в переносному значенні. Можна потрапити у: "вир подій", опинитися "у вирі роботи" чи закрутитися "у вирі повсякденних турбот". Так описують ситуацію, коли події швидко змінюються й захоплюють людину.

Вокзальна метушня захопила Максима в свою водоверть (Дмитро Ткач).

Талант твій буде рвать тебе

Між люди, в вир життя могучий. (Іван Франко).

Між люди, в вир життя могучий. (Іван Франко). Давно воєнна стихла круговерть

І світ стоїть у сонці, наче пава... (Дмитро Павличко).

Зверніть увагу! Сльота, мокрінь чи хляпавка – як українці називали негоду та які цікаві слова збереглися в нашій мові.

Тож коли наступного разу побачите, як вода закручується у стрімкому потоці, згадайте, що українською це явище має кілька влучних назв – "вир", "коловорот", "крутіж". А слово "водоворот" залишмо російській мові. Адже навіть такі природні явища варто називати українськими словами.