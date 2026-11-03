Как сказать по-украински "водоворот": какое слово выбрать

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Как сказать по-украински "водоворот" – объясняем со ссылкой на "Словопедию".

Как правильно сказать "водоворот" на украинском языке?

Когда вода в реке или море начинает стремительно вращаться, образуется опасное природное явление. В разговорах его нередко называют словом "водоворот". Но правильно ли использовать это слово?

Слово "водоворот" имеет русское происхождение. Хотя его можно найти в украинских словарях, оно обозначено как "редко употребляемое" и закрепилось в языке под влиянием русского.

Самый распространенный украинский эквивалент – "вир". Так называют место в водоеме, где вода движется по кругу, закручивается и образует сильное течение. Например: "Посреди реки образовался глубокий вир".

Слово "вир" зафиксировано еще в словаре Бориса Гринченко 1927 года. Там оно имеет значение "водоворот, омут". Таким образом, украинское название имеет давнюю историю.

В украинском языке есть несколько других точных названий для такого движения воды:

коловорот / коловертень / коловерть – сильное вращательное движение воды или место, где оно возникает;

сильное вращательное движение воды или место, где оно возникает; кручия;

крутиж – водоворот, стремительное круговое движение воды;

– водоворот, стремительное круговое движение воды; водоверть / крутоверть;

водокрут;

нурт / нурта / нуртина / нуртовище;

шум.

Поэтому на украинском языке вода в этом месте – "вирує", "шумує", "нуртує" и "крутиться".

А "воронку", которую образует кручия, называют "верни-вода" и "чорторий", а также "вирва" и "вікнина".

Интересно! Водоворот образуется тогда, когда водные потоки движутся с разной скоростью или в разных направлениях и начинают вращаться. Такое явление возникает, например, возле препятствий в русле реки, на поворотах, в местах слияния потоков или там, где вода проходит через узкий участок. В центре вращения может образоваться углубление, а на поверхности воды становится заметным круговое движение.

Как образуются водовороты: смотрите видео

Имеет ли это слово переносное значение?

Интересно, что слова "вир", "водоверть", "круговерть" используются и в переносном значении. Можно попасть в "вир подій", оказаться "у вирі роботи" или закрутиться "у вирі повсякденних турбот". Так описывают ситуацию, когда события быстро сменяют друг друга и захватывают человека.

Вокзальна метушня захопила Максима в свою водоверть (Дмитрий Ткач).

Талант твій буде рвать тебе

Між люди, в вир життя могучий. (Иван Франко).

Між люди, в вир життя могучий. (Иван Франко). Давно воєнна стихла круговерть

І світ стоїть у сонці, наче пава... (Дмитрий Павличко).

Обратите внимание! Слякоть, мокрота или грязь – как украинцы называли непогоду и какие интересные слова сохранились в нашем языке.

Поэтому, когда в следующий раз увидите, как вода закручивается в стремительном потоке, вспомните, что на украинском языке у этого явления есть несколько точных названий – "вир", "коловорот", "крутиж". А слово "водоворот" оставим русскому языку. Ведь даже такие природные явления стоит называть украинскими словами.