Польща хоче змінити опис Волинської трагедії в українських підручниках

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька занепокоєна тим, як події на Волині 1940-х років висвітлюють в українських шкільних підручниках з історії. Про це вона написала у листі до очільника нашого МОН Оксена Лісового.

Текст листа опинився в розпорядженні агентства РАР. Про це інформує 24 Канал.

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Чому Польщі не подобається опис про Волинську трагедію?

Очільниця польського міністерства освіти звернула увагу на зміст підручника під назвою "Історія України" для 10 класу середньої школи, виданого у 2023 році.

В уривку листа стверджується, що причиною загострення польсько-українських відносин у період Другої світової війни "були масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою".

Її жертвами стали мешканці Хелмської, Підляської, Галицької та Волинської областей. Кривава польсько-українська війна, в результаті якої загинули не тільки солдати, а й цивільні особи, тривала до 1947 року,

– цитується в листі.

Новацька попросила Лісового "вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть сучасному стану польсько-українських відносин".

Польська посадовиця також пропонує підготувати спільний підручник з історії в межах двосторонньої Польсько-української експертної комісії з удосконалення підручників з історії та географії.

Зазначимо, що тема подій на Волині 1941 – 1943 років в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській – "Волинською різаниною". Вона є давнім предметом міждержавних суперечок.

Польські посадовці навіть раніше заявляли, що розв'язання історичних суперечок буде однією з обов'язкових умов вступу України в ЄС.