Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти підтвердило плагіат у докторській дисертації ректора Полтавської політехніки Володимира Онищенка. Відповідно Міносвіти отримає листа щодо позбавлення Онищенка наукового ступеня.

2 квітня 2024 року відбулося відповідне засідання. Скаргу щодо плагіату у докторській дисертації Онищенка "Основи формування інвестиційної політики регіону" розглянув Комітет з питань етики.

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Ректора Полтавської політехніки можуть позбавити наукового ступеня

Володимир Онищенко повідомив, що працювати над дисертацією він почав 1997 року, коли працював у банку. Дослідження він захистив 2002 року. За його словами, поняття про академічний плагіат уперше передбачили у Законі України "Про вищу освіту" 2012 року. А 2017 офіційно закріпили зміст поняття "академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації". Він додав, що його робота у той час пройшла усі необхідні експертизи, які не виявили плагіату.

Члени НАЗЯВО одноголосно проголосували за те, що визначають факт плагіату у роботі Володимира Онищенка.

Ми звертаємося до Міністерства освіти про позбавлення такої особи наукового ступеня відповідного,

– повідомив голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко.

Зазначимо, що дисертацію на здобуття ступеня доктора економічних наук "Основи формування інвестиційної політики регіону" Володимир Онищенко написав російською мовою. Одним із його офіційних опонентів був скандальний Віктор Янукович – тоді ще голова Донецької обласної державної адміністрації, вказаний як доктор економічних наук, професор.

До Спеціалізованої вченої ради дисертацію Онищенко подав 2001 року, а захистив 2002 року.

Скарга про плагіат у роботі Онищенка надійшла від кандидата біологічних наук Олега Смірнова у червні минулого року.