Ректора Полтавской политехники могут лишить ученой степени

2 апреля 2024 года состоялось соответствующее заседание. Жалобу о плагиате в докторской диссертации Онищенко "Основы формирования инвестиционной политики региона" рассмотрел Комитет по вопросам этики.

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Владимир Онищенко сообщил, что работать над диссертацией он начал в 1997 году, когда работал в банке. Исследование он защитил в 2002 году. По его словам, понятие об академическом плагиате впервые предусмотрели в Законе Украины "О высшем образовании" 2012 года. А 2017 официально закрепили содержание понятия "академического плагиата, фабрикации, фальсификации". Он добавил, что его работа в то время прошла все необходимые экспертизы, которые не обнаружили плагиата.

Члены НАОКВО единогласно проголосовали за то, что определяют факт плагиата в работе Владимира Онищенко.

Мы обращаемся в Министерство образования о лишении такого лица научной степени соответствующего,

– сообщил председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Андрей Бутенко.

Отметим, что диссертацию на соискание степени доктора экономических наук "Основы формирования инвестиционной политики региона" Владимир Онищенко написал на русском языке. Одним из его официальных оппонентов был скандальный Виктор Янукович – тогда еще председатель Донецкой областной государственной администрации, указанный как доктор экономических наук, профессор.

В Специализированный ученый совет диссертацию Онищенко подал в 2001 году, а защитил в 2002 году.

Жалоба о плагиате в работе Онищенко поступила от кандидата биологических наук Олега Смирнова в июне прошлого года.