Жалобу в июне 2023 года подал бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов. Онищенко взамен дважды просил перенести рассмотрение жалобы: из-за командировки за границу и пребывания в медучреждении.

Смотрите также НАОКВО подтвердило плагиат в диссертации экс-министра Шкарлета и обратилось в Минобразования

В диссертации ректора Полтавской политехники подтвердили плагиат

Впоследствии представитель Онищенко Николай Кныш направил в НАОКВО жалобу на плагиат в диссертации докладчика по делу и заместителя председателя Национального агентства Ивана Назарова. Во избежание конфликта интересов последний написал заявление на самоотвод.

15 марта состоялось заседание. Тогда Кныш подал заявления на отвод других членов Комитета – Виктора Алькемы, Елены Еременко и Лидии Фесенко. Он заявил, что в их научных работах также нашел плагиат и подал жалобы по этому поводу.

Однако Комитет отметил, что на момент заседания об этих жалобах известно не было, а также обвинил Кныша в "создании условий искусственного конфликта интересов".

В результате рассмотрения Комитет подтвердил наличие "текстовых совпадений без надлежащих ссылок" с 9 источниками.

Все же выводы Комитета не являются окончательными. В дальнейшем НАОКВО изучит все предоставленные материалы и примет свое решение во время заседания 2 апреля.

Смотрите также Год в кресле министра: как реформирует украинское образование Оксен Лисовой

В диссертации директора Института модернизации содержания образования также нашли плагиат