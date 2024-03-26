Скаргу у червні 2023 року подав колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов. Онищенко натомість двічі просив перенести розгляд скарги: через відрядження за кордон та перебування у медзакладі.

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У дисертації ректора Полтавської політехніки підтвердили плагіат

Згодом представник Онищенка Микола Книш надіслав до НАЗЯВО скаргу на плагіат у дисертації доповідача зі справою та заступника голови Національного агентства Івана Назарова. Для уникнення конфлікту інтересів останній написав заяву на самовідвід.

15 березня відбулося засідання. Тоді Книш подав заяви на відвід інших членів Комітету – Віктора Алькеми, Олени Єременко та Лідії Фесенко. Він заявив, що в їхніх наукових роботах також знайшов плагіат і подав скарги щодо цього.

Однак Комітет зазначив, що на момент засідання про ці скарги відомо не було, а також звинуватив Книша у "створенні умов штучного конфлікту інтересів".

У результаті розгляду Комітет підтвердив наявність "текстових збігів без належних посилань" із 9 джерелами.

Все ж висновки Комітету не є остаточними. Надалі НАЗЯВО вивчить усі надані матеріали та ухвалить своє рішення під час засідання 2 квітня.

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У дисертації директора Інституту модернізації змісту освіти також знайшли плагіат