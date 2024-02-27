Об этом сообщил бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов. Он также опубликовал видеозапись заседания агентства.

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Смирнов заявил, что сегодня еще запланировали провести заседание в шестом апелляционном административном суде о запрете Нацагентству рассматривать дело Шкарлета. Однако аналогичное заседание уже происходило после голосования НАОКВО.

Несмотря на все попытки обвиняемого оттянуть это дело, НАОКВО единогласно проголосовало за то, что в докторской диссертации Сергея Шкарлета есть плагиат,

– заявил он.

И уточнил, что сначала специалисты Нацагентства согласились, что в диссертации есть плагиат. Поэтому суд "запретил" им рассматривать этот вопрос. В конце концов, суд отменил собственное решение.

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Шкарлета обвиняли в плагиате