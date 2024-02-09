Об этом говорится в протоколе заседания. Ранее Комитет обнаружил плагиат в научной работе Шкарлета.

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Шкарлет подал жалобу на Комитет по вопросам этики из-за плагиата

Так, экс-министр пожаловался на действия Комитета по вопросам этики, который обнаружил плагиат в его научной работе.

На время рассмотрения жалобы Нацагентство по обеспечению качества высшего образования приостановило его дело о плагиате.

Отметим, в мае 2023 года экс-доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов заявил, что научная диссертация Шкарлета на 24% состоит из плагиата. Экс-министр якобы "списал" часть из работы российской ученой Силкиной.

В декабре 2023 года Комитет по вопросам этики подтвердил наличие академического плагиата в диссертации Шкарлета.

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Шкарлета уже обвиняли в плагиате