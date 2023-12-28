Об этом говорится в решении учреждения. Однако документ пока не имеет юридической силы, заявил глава НАОКВО Андрей Бутенко.

Важно Новый министр, масштабные реформы, инновации, скандалы: каким был 2023 год для украинского образования? Комитет НАОКВО подтвердил плагиат в диссертации Шкарлета

Председатель НАОКВО при этом уточнил, что решение не юридическое, а технологически-процедурное.

И добавил, что Агентство изучит материалы, предоставляемые Комитетом, и примет решение.

Если на рассмотрении подтвердится наличие плагиата, Нацагентство обратится в Министерство образования о лишении Сергея Шкарлета научной степени,

– отметил Бутенко.

Отметим, жалобу на плагиат в диссертации Шкарлета "Формирование экономической безопасности предприятий средствами активизации их инновационного развития" на соискание ученой степени доктора экономических наук подал в мае 2023 эксдоцент Сумского государственного университета Олег Смирнов. В заявлении он отметил, что академический плагиат присутствует на 87 страницах научной работы Шкарлета – 24% от общего объема. Больше Шкарлет "списал" у русской ученой Силкиной.

В ходе анализа работы специалисты Комитета этики нашли 6 источников, с которыми есть большие текстовые совпадения без ссылок и перефразировок.

Диссертация также содержит копирование нетекстовой информации (в том числе формул, таблиц, рисунков и схем, авторами которых являются другие лица) из других источников без надлежащих ссылок на них и представлением этих данных как собственных; неправомерные текстовые заимствования с переводом (дословный перевод или перевод с перефразированием русскоязычных источников без надлежащих ссылок), а также дублирование ранее приведенных заимствованных фрагментов,

– заявили в Комитете.

Однако в документе отметили, что часть совпадений – это устоявшиеся словосочетания, присущие научному стилю.

К слову, анализировали диссертацию более полугода. Бутенко говорит, что пытались делать так, чтобы нельзя было обжаловать документ в суде.

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