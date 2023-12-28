Про це мовиться у рішенні установи. Однак документ поки не має юридичної сили, заявив очільник НАЗЯВО Андрій Бутенко.

Важливо Новий міністр, масштабні реформи, інновації, скандали: яким був 2023 рік для української освіти? Комітет НАЗЯВО підтвердив плагіат у дисертації Шкарлета

Голова НАЗЯВО при цьому уточнив, що рішення не юридичне, а технологічно-процедурне.

І додав, що Агентство вивчить матеріали, які надає Комітет, і ухвалить рішення.

Якщо на розгляді підтвердиться наявність плагіату, Нацагентство звернеться до Міністерства освіти про позбавлення Сергія Шкарлета наукового ступеня,

– зазначив Бутенко.

Зазначимо, скаргу на плагіат у дисертації Шкарлета "Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук подав у травні 2023 року ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов. У заяві він зазначив, що академічний плагіат присутній на 87 сторінках наукової роботи Шкарлета – 24% від загального обсягу. Найбільше Шкарлет "списав" у російської вченої Сілкіної.

Під час аналізу роботи фахівці Комітету етики знайшли 6 джерел, з якими є великі текстові збіги без посилань та перефразувань.

Дисертація також містить копіювання нетекстової інформації (зокрема, формул, таблиць, рисунків і схем, авторами яких є інші особи) з інших джерел без належних посилань на них і представленням цих даних як власних; неправомірні текстові запозичення з перекладом (дослівний переклад або переклад із перефразуванням російськомовних джерел без належних посилань), а також дублювання раніше наведених запозичених фрагментів,

– заявили у Комітеті.

Однак у документі зазначили, що частина збігів – це усталені словосполучення, притаманні науковому стилю.

До слова, аналізували дисертацію понад пів року. Бутенко каже: намагалися робити так, щоб не можна було оскаржити документ у суді.

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