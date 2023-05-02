Призначення відбулось 1 травня 2023 року. Це підтвердили у пресслужбі вишу.
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Скільки Сергій Шкарлет очолював МОН
Сергій Шкарлет очолював МОН понад 2 роки. Він став міністром 17 грудня 2020 року. Це рішення підтримала мінімальна більшість нардепів – 226. Присягу Шкарлет зачитував під вигуки "Ганьба" з сесійної зали.
20 березня 2023 року Верховна Рада підтримала його відставку. "За" проголосували 295 нардепів. Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.
21 березня на посаду міністра освіти і науки України призначили науковця та воїна Оксена Лісового.
Народний депутат Ярослав Юрчишин розповів, що стало останньою краплею у роботі Шкарлета і чому його не звільнили раніше. За даними нардепа, кандидата на посаду міністра освіти шукали довго. Важко було знайти людину, яка зможе хоча б спробувати протиставитись усім тим викликам, які є в освіти і науки, зауважив Юрчишин.
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Коротка біографія Шкарлета та скандали
- Сергій Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані.
- Протягом 1989 – 1995 років навчався у Київському політехнічному інституті за спеціальністю "Математичне забезпечення системи автоматизації". З 1995 по 1996 рік – у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю "Облік і аудит".
- З липня 2001 року був ректором Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.
- З 2010 по 2020 рік обіймав посаду ректора Чернігівського державного технологічного університету.
- Балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- У 2013 році Янукович своїм указом надав Шкарлету почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Нагороду йому вручав тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник, радником якого був Шкарлет.
- Етичний комітет Нацагентства з питань вищої освіти виявив плагіат у трьох роботах Шкарлета.