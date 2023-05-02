Призначення відбулось 1 травня 2023 року. Це підтвердили у пресслужбі вишу.

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Скільки Сергій Шкарлет очолював МОН

Сергій Шкарлет очолював МОН понад 2 роки. Він став міністром 17 грудня 2020 року. Це рішення підтримала мінімальна більшість нардепів – 226. Присягу Шкарлет зачитував під вигуки "Ганьба" з сесійної зали.

20 березня 2023 року Верховна Рада підтримала його відставку. "За" проголосували 295 нардепів. Перед тим його звільнення схвалив профільний комітет Ради.

21 березня на посаду міністра освіти і науки України призначили науковця та воїна Оксена Лісового.

Народний депутат Ярослав Юрчишин розповів, що стало останньою краплею у роботі Шкарлета і чому його не звільнили раніше. За даними нардепа, кандидата на посаду міністра освіти шукали довго. Важко було знайти людину, яка зможе хоча б спробувати протиставитись усім тим викликам, які є в освіти і науки, зауважив Юрчишин.

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Коротка біографія Шкарлета та скандали