Про це йдеться в протоколі засідання. Раніше Комітет виявив плагіат у науковій роботі Шкарлета.
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Шкарлет подав скаргу на Комітет з питань етики через плагіат
Так, ексміністр поскаржився на дії Комітету з питань етики, який виявив плагіат у його науковій роботі.
На час розгляду скарги Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти призупинило його справу про плагіат.
Зазначимо, у травні 2023 року ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов заявив, що наукова дисертація Шкарлета на 24% складається з плагіату. Ексміністр начебто "списав" частину з роботи російської вченої Сілкіної.
У грудні 2023 року Комітет з питань етики підтвердив наявність академічного плагіату в дисертації Шкарлета.
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Шкарлета вже звинувачували у плагіаті
- У 2020 році Комітет НАЗЯВО вже виявляв плагіат у чотирьох публікаціях Сергія Шкарлета.
- Ексміністр тоді подав на установу до суду, який постановив, що плагіат у його роботах шукали незаконно.
- Нацагентство подало апеляцію, тому рішення суду втратило чинність.