"Приниження честі й гідності": як боротися з ворожими трендами за участі учнів у тіктоці

Українські школярі часто беруть участь у різних трендах, популярних у тіктоці. Не завжди вони є позитивними та можуть бути образливими.

Так, навесні соцмережами ширився тренд, спрямований на приниження учителів. Учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, як боротися з такими "трендами".

Як боротися з ворожими трендами за участі учнів?

Педагогиня каже: треба на реальних прикладах розбирати, чому тренд з'явився, які його плюси і мінуси.

Розповідати, що це не лише про популярність, контент – це дискредитація свого вчителя, однокласників і взагалі навчання,

– наголосила вона.

І уточнила, що на її школу в Дніпрі також поширився цей образливий тренд про відео з фотографіями вчителів у тіктоці.

І це було дуже популярне явище. Але ми такі факти фіксували та шукали авторів. Деякі діти навіть не ховалися за нікнеймами,

– зізналася вчителька.

І додала, що з такими "трендами" вони боролися просвітництвом дітей, працювали з батьками, а також писали звернення до кіберполіції.

Адже це приниження честі й гідності вчителя, і він має право себе захищати. У нас є два відкриті провадження. Знаю про успішні приклади колег, яким вдалося і судовий процес виграти, і донести шкідливість тренду до батьків. Але це дуже-дуже повільний процес,

– зазначила освітянка.

І додала, що теж була в одному з відео недобровільно. Але її тішить те, що є діти, які розуміють.

До мене підходили і казали: "Ми бачили про вас відео. Ми шоковані. Хто посмів таке зробити? Ви така хороша вчителька". Навіть самі розшукували, хто ж репостив таке відео,

– резюмувала вона.

Раніше Катерина Яворська зізналася, що є найважчим у професії педагога.