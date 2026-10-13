Так, навесні соцмережами шириться тренд, спрямований на приниження учителів. Учителька історії та громадянської освіти Катерина Яворська, яка цьогоріч потрапила до десятки фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, як боротися з такими "трендами".

Як боротися з ворожими трендами за участі учнів?

Педагогиня каже: треба на реальних прикладах розбирати, чому тренд з'явився, які його плюси і мінуси.

Розповідати, що це не лише про популярність, контент – це дискредитація свого вчителя, однокласників і взагалі навчання,

– наголосила вона.

І уточнила, що на її школу у Дніпрі також поширився цей образливий тренд про відео з фотографіями вчителів у тіктоці.

І це було дуже популярне явище. Але ми такі факти фіксували та шукали авторів. Деякі діти навіть не ховалися за нікнеймами,

– зізналася вчителька.

І додала, що з такими "трендами" вони боролися просвітництвом дітей, працювали з батьками, а також писали звернення до кіберполіції.

Адже це приниження честі й гідності вчителя, і він має право себе захищати. У нас є два відкритих провадження. Знаю про успішні приклади колег, яким вдалося і судовий процес виграти, і донести шкідливість тренду до батьків. Але це дуже-дуже повільний процес,

– зазначила освітянка.

І додала, що теж була в одному з відео недобровільно. Але її тішить те, що є діти, які розуміють.

До мене підходили і казали: "Ми бачили про вас відео. Ми шоковані. Хто посмів таке зробити? Ви така хороша вчителька". Навіть самі розшукували, хто ж репостив таке відео,

– резюмувала вона.

Раніше Катерина Яворська зізналася, що найважче у професії педагога.