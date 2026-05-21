Сьогодні – Вознесіння Господнє: щирі та теплі привітання українською зі святом
- 21 травня в Україні відзначають Вознесіння Господнє, одне з найбільших християнських свят.
- 24 Канал пропонує теплі та щирі привітання з святом.
21 травня у нашій державі відзначають Вознесіння Господнє. Це одне із найбільших християнських свят у році.
У цей день Ісус Христос вознісся на Небо після воскресіння. 24 Канал пропонує щирі та теплі вітання зі святом українською.
Дивіться також Що категорично не можна робити у день Вознесіння Господнього 2026: суворі заборони свята
Що відомо про свято?
Вознесіння вважають світлим і духовно важливим святом. Сьогодні не варто сваритися та виконувати важку роботу. Зокрема, працювати у полі, на будівництві тощо. Не варто також шити, прати та виконувати хатню роботу без нагальної потреби, пише Thepage.
У цей день треба думати лише позитивно. Негативні думки можуть погіршити атмосферу у домі. І обов'язково треба сьогодні присвятити час молитві, родині та внутрішньому спокою. Допомагайте у цей день і нужденним.
Цікаво! Волинська єпархія Православної Церкви України пише: відповідно до Євангелія, у цей день після Свого Воскресіння Ісус Христос востаннє з'явився апостолам і благословив їх.
Які традиції існують?
На Вознесіння віряни йдуть до церкви та моляться за здоров'я, мир і добробут родини. У деяких регіонах нашої країни на це свято готували святкові страви та випікали печиво у формі драбинок. Воно символізувало шлях Ісуса Христа на Небо.
Українці вірили, що у цей день природа остаточно переходить від весни до літа.
Зверніть увагу! Священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк в коментарі Телеграфу зазначив, що не варто шукати в грозі чи інших явищах природи прихованих знаків. Християнин має реагувати на природні явища спокійно, з молитвою та довірою до Бога.
Як вітати зі святом Вознесіння?
У цей день привітайте рідних і знайомих теплими привітаннями у прозі, віршах та картинках.
***
Нехай Вознесіння Господнє принесе оновлення душі й тиху радість у серце. Бажаю, щоб кожна думка була наповнена вірою, а кожен крок – благословенням. Пам'ятайте: ми ніколи не самі – Бог з нами в усьому. Світлого, теплого й доброго вам свята!
***
Привітання з Вознесінням Господнім / Фото з Pinterest
***
Вознесіння Господнє –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
***
Христос вознісся! Нехай Господь веде вас дорогою віри й оберігає від зла. Хай серце ваше завжди відгукується на добро, а душа знаходить спокій у молитві. Зичу щастя, гармонії й щирої радості на кожен день.
***
Привітання з Вознесінням Господнім / Фото з Pinterest
***
Вітаю зі святом! Бажаю здоров'я, гармонії та світла у серці.
***
У день Вознесіння Христового бажаю вам віри, яка надихає, надії, що підтримує, та любові, яка об'єднує. Хай небеса чують ваші молитви, а в житті завжди буде місце для добра і радості.
Привітання з Вознесінням Господнім / Фото з Pinterest
З Вознесінням Господнім! Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних.
***
Від щирого серця вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай з кожним днем міцнішає ваша віра, а серце буде відкритим до добрих справ. Прошу в Бога миру в душі, любові в серці й тепла в домі. Нехай цей день буде початком чогось нового й благословенного.
***
Привітання з Вознесінням Господнім / Фото з Pinterest
***
Вознесіння Господнє -
Свято світла й добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
Дивіться також Коли українці будуть святкувати Вознесіння Господнє у 2026 році за новим церковним календарем
Коли християнське привітання змінюється?
Українці два рази у році переходять на християнські вітання. Це відбувається у період Різдвяних та Великодніх свят.
Головне – пам'ятати, що ми вітаємось:
- на Різдво ми вітаємось "Христос народився! – Славімо Його!";
- на Великдень – "Христос воскрес! – Воістину воскрес!".