Сьогодні – Вознесіння Господнє: щирі та теплі привітання українською зі святом

21 травня у нашій державі відзначають Вознесіння Господнє. Це одне із найбільших християнських свят у році.

У цей день Ісус Христос вознісся на Небо після воскресіння. 24 Канал пропонує щирі та теплі вітання зі святом українською.

Що відомо про свято?

Вознесіння вважають світлим і духовно важливим святом. Сьогодні не варто сваритися та виконувати важку роботу. Зокрема, працювати у полі, на будівництві тощо. Не варто також шити, прати та виконувати хатню роботу без нагальної потреби, пише Thepage.

У цей день треба думати лише позитивно. Негативні думки можуть погіршити атмосферу у домі. І обов'язково треба сьогодні присвятити час молитві, родині та внутрішньому спокою. Допомагайте у цей день і нужденним.

Цікаво! Волинська єпархія Православної Церкви України пише: відповідно до Євангелія, у цей день після Свого Воскресіння Ісус Христос востаннє з'явився апостолам і благословив їх.

Які традиції існують?

На Вознесіння віряни йдуть до церкви та моляться за здоров'я, мир і добробут родини. У деяких регіонах нашої країни на це свято готували святкові страви та випікали печиво у формі драбинок. Воно символізувало шлях Ісуса Христа на Небо.

Українці вірили, що у цей день природа остаточно переходить від весни до літа.

Зверніть увагу! Священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк в коментарі Телеграфу зазначив, що не варто шукати в грозі чи інших явищах природи прихованих знаків. Християнин має реагувати на природні явища спокійно, з молитвою та довірою до Бога.

Як вітати зі святом Вознесіння?

У цей день привітайте рідних і знайомих теплими привітаннями у прозі, віршах та картинках.

Нехай Вознесіння Господнє принесе оновлення душі й тиху радість у серце. Бажаю, щоб кожна думка була наповнена вірою, а кожен крок – благословенням. Пам'ятайте: ми ніколи не самі – Бог з нами в усьому. Світлого, теплого й доброго вам свята!

Привітання з Вознесінням Господнім / Фото з Pinterest

Вознесіння Господнє –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

Христос вознісся! Нехай Господь веде вас дорогою віри й оберігає від зла. Хай серце ваше завжди відгукується на добро, а душа знаходить спокій у молитві. Зичу щастя, гармонії й щирої радості на кожен день.

Вітаю зі святом! Бажаю здоров'я, гармонії та світла у серці.

У день Вознесіння Христового бажаю вам віри, яка надихає, надії, що підтримує, та любові, яка об'єднує. Хай небеса чують ваші молитви, а в житті завжди буде місце для добра і радості.



З Вознесінням Господнім! Нехай Господь оберігає вас і ваших рідних.

Від щирого серця вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай з кожним днем міцнішає ваша віра, а серце буде відкритим до добрих справ. Прошу в Бога миру в душі, любові в серці й тепла в домі. Нехай цей день буде початком чогось нового й благословенного.

Коли християнське привітання змінюється?

Українці два рази у році переходять на християнські вітання. Це відбувається у період Різдвяних та Великодніх свят.

Головне – пам'ятати, що ми вітаємось: