"Всипати по перше число": загадка, яку приховує звичайна фраза

Є вислови, значення яких легко зрозуміти, але походження залишається загадкою. Один із них – "всипати по перше число".

Здається, ніби йдеться про якусь конкретну дату. Але чому саме "перше число" і що тут узагалі треба "всипати", розповідаємо з посиланням на пояснення Ukrainian Language.

Що означає "всипати по перше число"?

"Всипати" можна сіль у суп, зерно в мішок, цукор у чашку. Але українці можуть "всипати" ще й людині – та так, що вона це надовго запам'ятає. Як дієслово з цілком конкретним значенням стало частиною фразеологізму "всипати по перше число"?

Фразеологізм "всипати по перше число" цікавий тим, що його сучасне значення майже не випливає зі значень окремих слів. "Всипати" тут має переносне значення "покарати", а "перше число" входить до стійкої конструкції.

У сучасній українській мові вислів "всипати по перше число" означає суворо покарати, провчити когось.

"За таку витівку йому можуть всипати по перше число".

— Кинувся кожен: де Маковей? Де телефоніст? Розшукати знову! Всипати по перше число! (Олесь Гончар);

— Я вам покажу "точно"! — спалахнув Гречкун. — Чого не доповіли про готовність батальйону? Я вам всиплю по шосте число! Я вас навчу воювати (Юрій Бедзик).

Ось тут починається найцікавіше. Точного й беззаперечного пояснення походження цього вислову немає. У мовознавчих обговореннях наводять версію, пов'язану зі старою шкільною практикою фізичних покарань. За цією версією, учнів могли карати різками, а особливо винних – так, що вони ще довго пам'ятали покарання, аж до початку наступного місяця. Або ж навпаки за гарну поведінку, покарання, які могли бути і просто наставницькими, скасовували до першого числа, тобто – до початку нового місяця.

Проте це саме версія, а не доведений факт. Тому твердження, що вислів точно виник через певне шкільне правило, варто сприймати обережно.

Цікаво, що практика тілесних покарань школярів, кадетів чи студентів була широко поширена по усій Європі. Кара-побиття могла здійснюватися ременем, різками, ложками, тростиною, мотузкою, лінійкою, указкою. Скільки і за що ударів міг отримати учень, який провинився були прописані у статуті навчального закладу. Є чимало картин, гравюр, ілюстрацій, карикатур ХVIII -XIX століття на цю тему. Тілесні покарання у школах в багатьох країнах Європи законодавчо заборонили лише у 1980-90-х роках.

Карикатура 1888 року / Вікіпедія

Чому саме "перше число"?

Можна зустріти, що словники фіксують не лише "по перше число", а й "по шосте число" – "Вси́пати (зада́ти) по (рідко під) пе́рше (шо́сте) число́" Це ще раз показує, що сприймати вислів буквально як покарання саме "до першого числа" не варто.

Слово "число" тут теж цікаве. В українській мові воно може означати не лише математичне число, а й дату календаря: "якого числа?", "до першого числа", "у перших числах місяця". Саме це значення використане у фразеологізмі.

Отже, буквально конструкція нагадує вказівку на календарний термін, але в складі фразеологізму вона вже набула переносного, експресивного значення. Тобто йдеться зовсім не про календарну дату, а саме про суворе покарання.

"Всипати по перше число" – яскравий приклад того, як звичайні слова у складі фразеологізму набувають нового значення. А ще, як історичні реалії минулих часів збереглися у пам'яті народу. Це не єдиний вислів, яким має історичне підґрунтя, раніше ми писали і про інші: що означає "останнє китайське попередження" та про гасло "миру – мир!".

А от щодо походження вислову варто залишатися обережними: версія про шкільні різки існує, але достеменної етимології цього фразеологізму словники не подають.