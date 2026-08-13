Кажется, речь идет о какой-то конкретной дате. Но почему-то именно "первое число" и что здесь вообще нужно "всыпать", рассказываем со ссылкой на объяснение Ukrainian Language.

Что означает "всыпать по первое число"?

"Всыпать" можно соль в суп, зерно в мешок, сахар в чашку. Но украинцы могут "всыпать" еще и человеку – да так, что он это надолго запомнит. Как глагол с вполне конкретным значением стал частью фразеологизма "всыпать по первое число"?

Фразеологизм "всыпать по первому числу" интересен тем, что его современное значение почти не вытекает из значений отдельных слов. "Всыпать" здесь имеет переносное значение "наказать", а "первое число" входит в устойчивую конструкцию.

В современном украинском языке выражение "всипати по первое число" означает строго наказать, проучить кого-то.

"За таку витівку йому можуть всипати по перше число".

— Кинувся кожен: де Маковей? Де телефоніст? Розшукати знову! Всипати по перше число! (Олесь Гончар);

— Я вам покажу "точно"! – спалахнув Гречкун. – Чого не доповіли про готовність батальйону? Я вам всиплю по шосте число! Я вас навчу воювати (Юрій Бедзик).

Вот здесь начинается самое интересное. Точного и бесспорного объяснения происхождения этого выражения нет. В лингвистических дискуссиях приводится версия, связанная со старой школьной практикой телесных наказаний. Согласно этой версии, учеников могли наказывать розгами, а особенно виновных – так, что они еще долго помнили наказание, вплоть до начала следующего месяца. Или же, наоборот, за хорошее поведение наказания, которые могли носить и просто воспитательный характер, отменяли к первому числу, то есть – к началу нового месяца.

Однако это всего лишь версия, а не доказанный факт. Поэтому утверждение, что выражение точно возникло из-за какого-то школьного правила, следует воспринимать с осторожностью.

Интересно, что практика телесных наказаний школьников, кадетов или студентов была широко распространена по всей Европе. Наказание в виде порки могло осуществляться ремнем, розгами, ложками, тростью, веревкой, линейкой, указкой. Сколько и за что ударов мог получить провинившийся ученик, было прописано в уставе учебного заведения. Существует немало картин, гравюр, иллюстраций и карикатур XVIII–XIX веков на эту тему. Телесные наказания в школах во многих странах Европы были законодательно запрещены лишь в 1980–90-х годах.

Карикатура 1888 года / Википедия

Почему именно "первое число"?

Можно встретить, что словари фиксируют не только "по первому числу", но и "по шестое число" – "Всыпать (задать) по (редко под) первому (шестому) числу" Это еще раз показывает, что воспринимать выражение буквально как наказание именно "до первого числа" не стоит.

Слово "число" здесь тоже интересно. В украинском языке оно может означать не только математическое число, но и дату в календаре: "какого числа?", "до первого числа", "в первых числах месяца". Именно это значение использовано в фразеологизме.

Итак, буквально конструкция напоминает указание на календарный срок, но в составе фразеологизма она уже приобрела переносное, экспрессивное значение. То есть речь идет вовсе не о календарной дате, а именно о суровом наказании.

"Всыпать по первое число" – яркий пример того, как обычные слова в составе фразеологизма приобретают новое значение. А еще – о том, как исторические реалии прошлых времен сохранились в памяти народа. Это не единственное выражение, имеющее историческую основу; ранее мы писали и о других: что означает "последнее китайское предупреждение" и о лозунге "миру – мир!".

А вот что касается происхождения выражения, стоит проявлять осторожность: версия о школьных розгах существует, но достоверной этимологии этого фразеологизма словари не приводят.