Вступ-2023: назвали спеціальності, яким нададуть особливу підтримку

Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2023 року. Їхньою особливістю є те, що абітурієнтів можуть зарахувати на навчання за контрактом без результатів іспитів, зокрема НМТ.

Так, у 2023 році до цього переліку включили 61 спеціальність. Їх і підтримуватиме держава.

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Які спеціальності матимуть підтримку при вступі у 2023 році

Вступити на контракт після закінчення 11 класу школи чи зі ступенем фахового молодшого бакалавра на ці спеціальності можна буде лише за результатами співбесіди або розгляду мотиваційних листів у виші.

Для вступу ж на контракт у магістратуру можна буде використовувати результати фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів.

Для вступу на бюджет на ці спеціальності застосовуватимуть галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,02.

Галузевий коефіцієнт використовуватимуть для підтримки вступників з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Із переліком спеціальностей, яким держава надасть особливу підтримку, можна ознайомитись

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