Вступ-2023: назвали спеціальності, яким нададуть особливу підтримку
Джерело:osvita.ua
Міносвіти погодило перелік спеціальностей, яким надаватимуть особливу підтримку під час вступної кампанії 2023 року. Їхньою особливістю є те, що абітурієнтів можуть зарахувати на навчання за контрактом без результатів іспитів, зокрема НМТ.
Так, у 2023 році до цього переліку включили 61 спеціальність. Їх і підтримуватиме держава.
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Які спеціальності матимуть підтримку при вступі у 2023 році
Вступити на контракт після закінчення 11 класу школи чи зі ступенем фахового молодшого бакалавра на ці спеціальності можна буде лише за результатами співбесіди або розгляду мотиваційних листів у виші.
Для вступу ж на контракт у магістратуру можна буде використовувати результати фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів.
Для вступу на бюджет на ці спеціальності застосовуватимуть галузевий коефіцієнт, який дорівнює 1,02.
Галузевий коефіцієнт використовуватимуть для підтримки вступників з пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетність) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.Із переліком спеціальностей, яким держава надасть особливу підтримку, можна ознайомитись за посиланням.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.