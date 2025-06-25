Вступ-2025 – що варто знати абітурієнту: МОН надало рекомендації абітурієнтам

Вже майже завершилося НМТ і зовсім скоро розпочнеться вступна кампанія. МОН підготувало рекомендація для абітурієнтів, щоб нічого не пропустити.

Про основні моменти покрокової інструкції від Міносвіти щодо вступу, розповідає 24 Канал.

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З чого почати вступ

Для Вступу-2025 МОН розробило правила прийому, а також короткі рекомендації для абітурієнтів. Правила стосуються усіх вишів незалежно від форми власності. Перед вступом абітурієнту слід перевірити ЗВО та спеціальності (спеціалізації) та переконатися:

чи має заклад ліцензію;

чи обрана програма акредитована;

чи є набір на спеціальність у 2025 році.

Є можливість вступити на бюджет чи отримати гранти, які частково перекриють плату за навчання, а також – на контракті (власним коштом).

Для пільгових категорій вступників (учасники бойових дій, сироти, вступники з тимчасово окупованих територій тощо) у вишах можуть бути квоти для вступу на бюджет.

Важливо! У разі відмови від бюджетного місця за однією заявою, грант для часткової компенсації навчання за іншою заявою отримати вже буде неможливо. Студент може отримати разову державну допомогу, її форма та обсяг залежать від результатів його вступних випробувань – конкурсного балу.

Які іспити враховуються при вступі

Цьогоріч вступ здійснюється на конкурсній основі, за результатами НМТ, фахових випробувань та творчих конкурсів. Але для бакалаврату, магістратури та докторантури передбачені свої іспити.

Бакалаврат (медичного, ветеринарного, фармацевтичного магістра):

Основний іспит – НМТ (Національний мультипредметний тест).

Додаткові творчі конкурси або іспити з фізичної підготовки – для окремих спеціальностей.

Врахуйте! Для усіх вступників 2025 року до закладів фахової передвищої та вищої освіти обов'язково подавати мотиваційні листи, це складова частина заяви на вступ.

Магістратура. Вступ за ЄВІ (єдиний вступний іспит), який складається з двох блоків завдань:

ТЗНК (тест загальної навчальної компетенції) - тест з іноземної мови.

ЄФВВ – Єдине фахове вступне випробування для правників, економістів, політологів, міжнародників, психологів, журналістів (повний перелік в Додатку 8 до Порядку прийому).

Для PhD / доктора мистецтва:

ЄВВ – єдине вступне випробування з методології наукових досліджень;

ЄВІ (або для певних категорій може бути співбесіда з іноземної мови);

Вступний іспит зі спеціальності;

інші форми вступних випробувань у закладі ЄВІ та ЄВВ це допуск до іспитів у закладі.

Реєстрація електронного кабінету

Уже з 25 червня розпочинається реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі базової середньої освіти (9 класів) до закладів фахової передвищої освіти.

Для всіх інших вступників до закладів вищої освіти – з 1 липня.

Щоб подати заяви на вступ необхідно створити електронний кабінет. Якщо у вас були кабінети попередніх років, то вони анульовані і потрібно зареєструвати новий. Кабінети учасника НМТ не є електронним кабінетом вступника.

Для подання заяв на вступ потрібно створити електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО і при реєстрації електронного кабінету треба зазначити:

електронну пошту, до якої вступник точно має доступ. Це буде логін для входу в кабінет;

пароль для входу до кабінету треба придумати та запам'ятати;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ / екзаменаційного листка, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ. Якщо вступник має сертифікати (листки) різних років, то вказує дані одного з них, а інші зможете додати безпосередньо в кабінеті;

у разі відсутності сертифіката НМТ / екзаменаційного листка ЄВІ / ЄФВВ / ЄВВ) – треба зазначити тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, стара назва ідентифікаційний код).

Важливо! Після внесення даних вказану пошту прийде лінк для активації електронного кабінету. За ним потрібно перейти впродовж 15 хвилин. Якщо вступник не встигне за цей час, то йому треба пройти реєстрацію з початку.

В кабінеті треба буде додати контактні номери та завантажити власне фото (розмір до 1 Мб, не селфі, для замовлення студентського квитка). Можна вказати дані інших сертифікатів НМТ (ЄВІ) або документів про освіту (наприклад, ви реєструвалися за документом про повну загальну середню освіту, а маєте також диплом молодшого спеціаліста, ці документи можна використовувати як різні основи вступу). В електронний кабінет завантажується лише фото, завантаження будь-яких інших файлів не передбачено!

Вступ за творчим конкурсом

Якщо обрана вами спеціальність передбачає творчий конкурс, то з 3 липня в електронному кабінеті треба подати заяви на участь у ньому. Для кожного конкурсу буде відведено дату, час та місце проведення випробувань.

Реєстрація на бюджет триває до 18:00 10 липня, виключно на контракт – до 25 липня. Проведення співбесід та творчих конкурсів на бюджет відбудуться з 8 липня по 19 липня, виключно контракт – до 1 серпня.

Скільки заяв можна подати на вступ

Максимально можна подати 15 заяв на вступ, зокрема 5 на бюджет. За кожною траєкторією вступу визначений період для подання заяв для конкурсу на бюджет чи контракт.

Після подання заяви неодмінно відстежуйте її статус. Особливу увагу варто приділити статусу "Потребує уточнення вступником". Це значить, що заклад прийняв заяву, але в ній є дані, які потребують уточнення. Перелік таких даних та спосіб їх подання зазначається закладом. Отримавши рекомендацію до зарахування:

підтвердіть вибір місця навчання;

виконайте вимоги до зарахування.

Графік вступної кампанії за кожною траєкторією можна перевірити на сайті ЄДЕБО. Для цього оберіть блок освіти, яку хочете здобувати, та натисніть кнопку "Інформація для вступника". У меню, що відкривається, натисніть кнопку "Основні терміни вступної кампанії". Також зручно перевірити дати у чат-боті "Освіта всім".

Зручний та простий калькулятор конкурсного бала вже запрацював на офіційному сайті Вступ-2025.

Створено особливі умови для окремих категорій вступників:

вступники з тимчасово окупованих територій можуть складати іспити дистанційно,

ветерани,

ВПО,

сироти мають квоти та пільги,

громадяни інших країн можуть вступати за окремими умовами,

особи з інвалідністю мають право на адаптацію умов вступу

Зверніть увагу! З 25 червня працює гаряча лінія ДП "Інфоресурс", де можна отримати допомогу з реєстрацією кабінету та консультації щодо інших питань онлайн-вступу:

(044) 290-18-13

(067) 551-24-74

(093) 342-38-63

(095) 281-13-54

Електронна пошта: vstup@inforesurs.gov.ua.

З 1 липня працюватиме консультативна лінія МОН з питань вступної кампанії: 0 800 504 570.