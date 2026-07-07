Вступна кампанія на бакалаврат, магістратуру, аспірантуру 2026: важливі правила і дати

В Україні триває вступна кампанія 2026 року у виші. При цьому на різні рівні вищої освіти: бакалаврат, магістратуру, аспірантуру.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. І розповіли важливі деталі, які мають знати та пам'ятати абітурієнти цьогоріч.

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Що мають знати вступники на бакалаврат

Для початку варто обрати спеціальності та виші, у яких ви хотіли б навчатися. Потім зареєструйте особистий кабінет на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua. Реєстрація стартувала 1 липня. Подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.

Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджет при цьому – до 5 заяв, решту – на контракт. Розподіліть їх за власним бажанням: наприклад, подайте кілька заяв до одного вишу на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів.

Кожній заяві вступник має надати пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант. Ви можете пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад освіти, щоб потім претендувати на грант. Після подання змінити пріоритетність буде неможливо.

Також зверніть увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші.

Графік вступної кампанії на бакалаврат

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів 3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 10 липня (о 18:00) (лише на контракт – о 18:00 25 липня) Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 19 липня Початок подання заяв вступниками 1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв Не пізніше за 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом) До 11 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки.

Українцям, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.

Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.

Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду у виші:

ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);

особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.

Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначили в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

У МОН при цьому нагадують: уважно плануйте свій вибір та обов'язково перевіряйте статус поданих заяв у власному електронному кабінеті.

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Що мають знати вступники на магістратуру й аспірантуру

Цьогоріч вступ до магістратури та аспірантури відбувається за результатами вступних випробувань – за технологіями ЗНО. Обовʼязковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.

Додатково вступники до магістратури за спеціальностями, визначеними розділом 12 "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році", складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Крім того, вступники до магістратури, для яких не передбачили ЄФВВ та/або ЄДКІ, складають фаховий іспит на бакалавраті.

Вступники до аспірантури складають іспит з методології наукових досліджень. Крім того, вступники за всіма спеціальностями складають у ЗВО іспит зі спеціальності та інші види вступних випробувань, якщо це передбачили у правилах прийому ЗВО.

Важливо! Вступники також можуть використовувати результати ЄВІ (2026, 2025, 2024 років). Вступники до магістратури можуть у 2026 році використовувати результати ЄФВВ за 2026 або 2025 рік.

Графік вступних випробувань до магістратури

Основна сесія Додаткова сесія* Реєстрація 23 квітня — 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) Другий період 26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 26 червня — 14 липня 3–21 серпня Результати до 23 липня до 21 серпня

Запрошення-перепустки для основної сесії мали зʼявитися в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії – до 28 липня.

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Графік вступних випробувань до аспірантури

Основна сесія Додаткова сесія* Реєстрація 23 квітня — 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) Другий період 26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 14–29 липня 24–28 серпня Результати до 7 серпня до 4 вересня

Інформація про місце та час проведення основної сесії надійшла учасникам у кабінети до 19 червня, для додаткової сесії надійде до 19 серпня.

Зауважимо, що додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:

⁠не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;

⁠вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

Для довідок

Окрім цього, за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545.