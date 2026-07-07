Вступна кампанія на бакалаврат, магістратуру, аспірантуру 2026: важливі правила і дати
В Україні триває вступна кампанія 2026 року у виші. При цьому на різні рівні вищої освіти: бакалаврат, магістратуру, аспірантуру.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України. І розповіли важливі деталі, які мають знати та пам'ятати абітурієнти цьогоріч.
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Що мають знати вступники на бакалаврат
Для початку варто обрати спеціальності та виші, у яких ви хотіли б навчатися. Потім зареєструйте особистий кабінет на вебпорталі vstup.edbo.gov.ua. Реєстрація стартувала 1 липня. Подати заяви на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня.
Вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджет при цьому – до 5 заяв, решту – на контракт. Розподіліть їх за власним бажанням: наприклад, подайте кілька заяв до одного вишу на різні спеціальності або ж по одній – у 10 різних університетів.
Кожній заяві вступник має надати пріоритетність – порядкове число, де номер 1 означає найбажаніший варіант. Ви можете пріоритезувати вступ на бюджет, а також вступ на контракт у найбажаніший заклад освіти, щоб потім претендувати на грант. Після подання змінити пріоритетність буде неможливо.
Також зверніть увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші.
Графік вступної кампанії на бакалаврат
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
|3 липня
|Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|
10 липня (о 18:00)
(лише на контракт – о 18:00 25 липня)
|Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|19 липня
|Початок подання заяв вступниками
|1 серпня (о 18:00)
|Закінчення подання заяв
|Не пізніше за 6 серпня
|Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
|До 11 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання
|До 13 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки.
Українцям, які закінчили школу в Європі у 2025 або 2026 році, замість НМТ можуть зарахувати результати національних випускних іспитів.
Вступники з ТОТ і територій активних бойових дій беруть участь у конкурсі за результатами НМТ та можуть претендувати на бюджетні місця за квотою-2.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також інші категорії вступників за квотою-1 також вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі в межах окремої квоти.
Замість НМТ проходять лише внутрішню співбесіду у виші:
ветерани війни (зокрема особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники бойових дій);
особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
вступники, яким відмовлено в реєстрації на НМТ через неможливість створення особливих (спеціальних) умов.
Повний перелік правил вступу, зокрема умови застосування квот, особливості вступу для окремих категорій вступників та процедуру зарахування, визначили в Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.
У МОН при цьому нагадують: уважно плануйте свій вибір та обов'язково перевіряйте статус поданих заяв у власному електронному кабінеті.
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Що мають знати вступники на магістратуру й аспірантуру
Цьогоріч вступ до магістратури та аспірантури відбувається за результатами вступних випробувань – за технологіями ЗНО. Обовʼязковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ), який передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.
Додатково вступники до магістратури за спеціальностями, визначеними розділом 12 "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році", складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Крім того, вступники до магістратури, для яких не передбачили ЄФВВ та/або ЄДКІ, складають фаховий іспит на бакалавраті.
Вступники до аспірантури складають іспит з методології наукових досліджень. Крім того, вступники за всіма спеціальностями складають у ЗВО іспит зі спеціальності та інші види вступних випробувань, якщо це передбачили у правилах прийому ЗВО.
Важливо! Вступники також можуть використовувати результати ЄВІ (2026, 2025, 2024 років). Вступники до магістратури можуть у 2026 році використовувати результати ЄФВВ за 2026 або 2025 рік.
Графік вступних випробувань до магістратури
|Основна сесія
|Додаткова сесія*
|Реєстрація
|
23 квітня — 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
Другий період
26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|26 червня — 14 липня
|3–21 серпня
|Результати
|до 23 липня
|до 21 серпня
Запрошення-перепустки для основної сесії мали зʼявитися в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії – до 28 липня.
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Графік вступних випробувань до аспірантури
|Основна сесія
|Додаткова сесія*
|Реєстрація
|
23 квітня — 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня)
Другий період
26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня)
|Тестування
|14–29 липня
|24–28 серпня
|Результати
|до 7 серпня
|до 4 вересня
Інформація про місце та час проведення основної сесії надійшла учасникам у кабінети до 19 червня, для додаткової сесії надійде до 19 серпня.
Зауважимо, що додаткова сесія доступна тим, хто з поважних причин:
не зміг узяти участі в тестуванні основної сесії; не зміг розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;
вибрав проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.
Для довідок
Окрім цього, за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року. Вже відкрита реєстрація електронних кабінетів для вступників до вишів, а також до фахових коледжів на основі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника.