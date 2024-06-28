Київський виш підвищив ціни на навчання в аспірантурі, щоб "відсіяти ухилянтів"

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського підвищив вартість навчання в аспірантурі. Таке рішення у ЗВО пояснили тим, що хочуть відсіяти ухилянтів.

Відповідне підвищення втілили у життя ще минулого року, розповів новообраний ректор вишу Анатолій Мельниченко. Зазначимо, що протягом останніх років в Україні спостерігають значний ажіотаж серед чоловіків призовного віку щодо вступу в аспірантуру. Адже навчання на денній та дуальній формі надає право на відстрочку від мобілізації.

Дивіться також Чи матимуть аспіранти відстрочку від мобілізації у 2024 році

КПІ підвищив ціни на навчання в аспірантурі

Він зазначив, що виш "трошки убезпечив себе" деякими запобіжниками щодо зловживань відстрочками.

Щоб не було цих імітаційних проявів, а саме вступу для ухиляння від мобілізації, ми підняли вартість навчання в аспірантурі. Це змусило певну когорту людей шукати відповідні можливості в інших університетах,

– повідомив ректор КПІ.

Мельниченко також уточнив, що у виші відбулася розмова зі всіма керівниками структурних підрозділів щодо неприпустимості використання інституту аспірантури як інструмента ухилянства. Вони повинні контролювати, чи аспірант, якщо він мобілізаційного віку, займається науковою діяльністю.

У разі, якщо людина просто вступила, робить вигляд, що вона навчається, але навіть за результатами першого року ми бачимо, що це виглядає як імітація процесу навчання, то наукові керівники знають свій маневр. Вони просто повинні діяти згідно з нашими правилами. Невиконання індивідуального плану роботи аспіранта, який складається з двох частин (освітньої складової і наукової складової), призводить до автоматичного відрахування,

– заявив освітянин.

Він додав, що у КПІ торік було зростання кількості аспірантів в КПІ, але воно не було суттєвим.

Зауважимо, що цю заяву Мельниченко зробив в інтерв'ю ще до анонсування МОН змін у вступній кампанії в аспірантуру 2024 року.

Цього року Міносвіти України скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантурі. Здобуття освіти на ній, власне, і надавало право на отримання відстрочки від мобілізації. Вступити на контакт цьогоріч можна лише на вечірню та заочну форми, але навчання на них не передбачає надання відстрочки.

Із умовами вступу в аспірантуру КПІ, до слова, можна ознайомитися за посиланням. Зазначимо, що вартість навчання здобувачів наукового ступеня доктора філософії, які вступили до аспірантури у 2024/2025 навчальному році становить 55600 – 59000 гривень.

Більше про вступ в аспірантуру та основні зміни у 2024 році