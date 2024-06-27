У МОН розповіли, хто зможе скласти іспити в аспірантуру у 2024 році
Міносвіти України ускладнює правила вступу в аспірантуру цьогоріч, аби відсіяти "непотрібних" абітурієнтів. Так у відомстві сподіваються, що аспірантами стануть ті вступники, які справді хочуть займатися наукою, а не "випадкові", які прагнуть отримати відстрочку від мобілізації.
Міністерство освіти та науки України, зокрема, скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом, а також збільшило кількість місць на державне замовлення. Заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі телеканалу Київ розповів деталі.
Важливо Вступ в аспірантуру 2024: які головні новації та для кого "двері зачинені"
Хто може вступити в аспірантуру у 2024 році
Посадовець заявив: вмотивовані аспіранти, які справді прагнуть займатися наукою, тепер зможуть здобувати необхідні знання та вміння в аспірантурі за кошти держави. Так МОН має намір зробити науковців сильними кадрами.
Наше завдання – відсіяти тих, хто не має тієї мотивації, а йде в аспірантуру не за призначенням. Для того, щоб всі, хто бажає вступити в аспірантуру і реально має мотивацію – писати дисертацію, здобувати далі компетентності, які передбачені найвищим рівнем, писати статті в наукові журнали, робити презентації, викладати,
– заявив Винницький.
І додав, що для цього і збільшили кількість вступників на бюджетну форму у 2024 році. У попередні роки вступити на державне замовлення в аспірантуру могли 3200 осіб. Цього року ця цифра становить вже 7000.
Всі, хто реально має бажання і пройде вступні випробування, матимуть можливість здобувати цей найвищий ступінь, який поповнить наші лави освітян і науковців дуже сильними кадрами,
– резюмував заступник Лісового.
Читайте Без права на відстрочку: наказ МОН скасовує вступ на контракт в аспірантуру на денну форму
Чому МОН робить правила вступу в аспірантуру жорсткішими
- МОН 2024 року робить правила вступу в аспірантуру жорсткішими.
- Це пояснюють значним ажіотажем серед вступників-чоловіків призовного віку, адже навчання в аспірантурі на денній чи дуальній формі забезпечує право на отримання відстрочки від мобілізації.
- У МОН уточнюють, що 2022 року до аспірантури щороку вступало 7 – 8 тисяч осіб.
- У 2024 році на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91 561 особа – чоловіки віком 25 – 60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста.
- У відомстві переконані, що така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивоване бажанням здійснювати дослідження чи вступати на шлях наукової, чи викладацької кар'єри, а швидше іншими чинниками.