У МОН розповіли, хто зможе скласти іспити в аспірантуру у 2024 році

Міносвіти України ускладнює правила вступу в аспірантуру цьогоріч, аби відсіяти "непотрібних" абітурієнтів. Так у відомстві сподіваються, що аспірантами стануть ті вступники, які справді хочуть займатися наукою, а не "випадкові", які прагнуть отримати відстрочку від мобілізації.

Міністерство освіти та науки України, зокрема, скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом, а також збільшило кількість місць на державне замовлення. Заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі телеканалу Київ розповів деталі.

Важливо Вступ в аспірантуру 2024: які головні новації та для кого "двері зачинені"

Хто може вступити в аспірантуру у 2024 році

Посадовець заявив: вмотивовані аспіранти, які справді прагнуть займатися наукою, тепер зможуть здобувати необхідні знання та вміння в аспірантурі за кошти держави. Так МОН має намір зробити науковців сильними кадрами.

Наше завдання – відсіяти тих, хто не має тієї мотивації, а йде в аспірантуру не за призначенням. Для того, щоб всі, хто бажає вступити в аспірантуру і реально має мотивацію – писати дисертацію, здобувати далі компетентності, які передбачені найвищим рівнем, писати статті в наукові журнали, робити презентації, викладати,

– заявив Винницький.

І додав, що для цього і збільшили кількість вступників на бюджетну форму у 2024 році. У попередні роки вступити на державне замовлення в аспірантуру могли 3200 осіб. Цього року ця цифра становить вже 7000.

Всі, хто реально має бажання і пройде вступні випробування, матимуть можливість здобувати цей найвищий ступінь, який поповнить наші лави освітян і науковців дуже сильними кадрами,

– резюмував заступник Лісового.

Читайте Без права на відстрочку: наказ МОН скасовує вступ на контракт в аспірантуру на денну форму

Чому МОН робить правила вступу в аспірантуру жорсткішими