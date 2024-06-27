В МОН рассказали, кто сможет сдать экзамены в аспирантуру в 2024 году

Минобразования Украины усложняет правила поступления в аспирантуру в этом году, чтобы отсеять "ненужных" абитуриентов. Так в ведомстве надеются, что аспирантами станут те абитуриенты, которые действительно хотят заниматься наукой, а не "случайные", которые стремятся получить отсрочку от мобилизации.

Министерство образования и науки Украины, в частности, отменило поступление на дневную форму обучения по контракту, а также увеличило количество мест на государственный заказ. Заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире телеканала Киев рассказал детали.

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Кто может поступить в аспирантуру в 2024 году

Чиновник заявил: мотивированные аспиранты, которые действительно стремятся заниматься наукой, теперь смогут получать необходимые знания и умения в аспирантуре за счет государства. Так МОН намерено сделать ученых сильными кадрами.

Наша задача – отсеять тех, кто не имеет той мотивации, а идет в аспирантуру не по назначению. Для того, чтобы все, кто желает поступить в аспирантуру и реально имеет мотивацию – писать диссертацию, получать дальше компетентности, которые предусмотрены самым высоким уровнем, писать статьи в научные журналы, делать презентации, преподавать,

– заявил Винницкий.

И добавил, что для этого и увеличили количество поступающих на бюджетную форму в 2024 году. В предыдущие годы поступить на государственный заказ в аспирантуру могли 3200 человек. В этом году эта цифра составляет уже 7000.

Все, кто реально имеет желание и пройдет вступительные испытания, будут иметь возможность получать эту высшую степень, которая пополнит наши ряды педагогов и ученых очень сильными кадрами,

– резюмировал заместитель Лисового.

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