Абітурієнтам в аспірантуру не зарахують сертифікат з іноземної мови

В Україні більше не зараховуватимуть мовні сертифікати як результати мовного іспиту під час вступу до аспірантури.

Відповідні зміни погоджені наказом Міністерства освіти і науки України. Документ офіційно набув чинності.

Дивіться також Завершується реєстрація на вступні іспити в магістратуру та аспірантуру

Вступникам не зарахують сертифікат з іноземної мови

Так, тепер сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови не зараховуватимуть замість результатів вступних іспитів.

Натомість для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково треба надати результати єдиного вступного іспиту.

Він складатиметься з двох частин:

тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника);

ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).

За блок з іноземної мови учасник ЄВІ, який планує вступати в аспірантуру, має набрати не менше ніж 130 балів (9 тестових балів).

За блок ТЗНК вступник в аспірантуру має набрати мінімум 5 тестових балів, щоб подолати "пороговий" бал і отримати можливість брати участь у подальшій вступній кампанії.

Завершується реєстрація на вступні іспити в аспірантуру

В Україні 29 травня завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).

Станом на 27 травня до приймальних комісій вишів звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тисяч потенційних учасників.

Складати ЄВІ в Україні прагне 164 631 особа, за кордоном – 2740.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури".

Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.