Абітурієнтам в аспірантуру не зарахують сертифікат з іноземної мови
Джерело:Osvita.ua
В Україні більше не зараховуватимуть мовні сертифікати як результати мовного іспиту під час вступу до аспірантури.
Відповідні зміни погоджені наказом Міністерства освіти і науки України. Документ офіційно набув чинності.
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Вступникам не зарахують сертифікат з іноземної мови
Так, тепер сертифікати тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або Cambridge English Language Assessment з англійської мови, TestDaF з німецької мови, DELF або DALF з французької мови не зараховуватимуть замість результатів вступних іспитів.
Натомість для допуску до вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, цьогоріч вступнику обов'язково треба надати результати єдиного вступного іспиту.
Він складатиметься з двох частин:
- тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника);
- ТЗНК (тест загальних навчальних компетентностей).
За блок з іноземної мови учасник ЄВІ, який планує вступати в аспірантуру, має набрати не менше ніж 130 балів (9 тестових балів).
За блок ТЗНК вступник в аспірантуру має набрати мінімум 5 тестових балів, щоб подолати "пороговий" бал і отримати можливість брати участь у подальшій вступній кампанії.Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
Завершується реєстрація на вступні іспити в аспірантуру
- В Україні 29 травня завершується реєстрація для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ).
- Станом на 27 травня до приймальних комісій вишів звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 167 тисяч потенційних учасників.
- Складати ЄВІ в Україні прагне 164 631 особа, за кордоном – 2740.
- Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури".
- Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.
- До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.