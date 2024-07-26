У МОН повідомили, чи скасують наказ про зміни щодо вступу в аспірантуру

Рішення Міносвіти України щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки.

На цьому наголошують у МОН України. І зазначають: попередньо у мережі ширили інформація про те, що Державна регуляторна служба (ДРС) піддала сумніву законність наказів МОН про скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові обмеження на переведення і поновлення, які запроваджено у цьому році.

Дивіться також Наказ МОН про скасування вступу на контракт в аспірантуру на денну форму визнали протизаконним

Чи скасують наказ МОН про зміни щодо вступу в аспірантуру

На підставі звернення ДРС Мін'юст здійснив відповідну перевірку, за результатами якої визначили та підтвердили законність і правомірність вищезазначених наказів і рішень.

Такий висновок Мін'юст уже надіслав до ДРС. Лист – у публічному доступі.

Отже, будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН – відсутні.

Дивіться також Без права на відстрочку: наказ МОН скасовує вступ на контракт в аспірантуру на денну форму

Чому скасували право на вступ на денну форму за контрактом в аспірантуру