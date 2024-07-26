У МОН повідомили, чи скасують наказ про зміни щодо вступу в аспірантуру
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Рішення Міносвіти України щодо змін до порядку вступу в аспірантуру є законними. Це підтвердило Міністерство юстиції України за результатами перевірки.
На цьому наголошують у МОН України. І зазначають: попередньо у мережі ширили інформація про те, що Державна регуляторна служба (ДРС) піддала сумніву законність наказів МОН про скасування вступу в аспірантуру на денну форму за контрактом у 2024 році, а також тимчасові обмеження на переведення і поновлення, які запроваджено у цьому році.
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Чи скасують наказ МОН про зміни щодо вступу в аспірантуру
На підставі звернення ДРС Мін'юст здійснив відповідну перевірку, за результатами якої визначили та підтвердили законність і правомірність вищезазначених наказів і рішень.
Такий висновок Мін'юст уже надіслав до ДРС. Лист – у публічному доступі.
Отже, будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН – відсутні.
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Чому скасували право на вступ на денну форму за контрактом в аспірантуру
- Цьогоріч вступ на денну форму навчання за контрактом в аспірантуру скасували відповідну до наказу Міносвіти України.
- Документ оприлюднили у кінці червня.
- У МОН пояснили його появу значною кількість вступників-чоловіків призовного віку. До слова, навчання на денній чи дуальній формі в аспірантурі надавало право на відстрочку від мобілізації.
- Тож вступати на аспірантуру можна цьогоріч тільки на бюджет на денну форму, а також – на заочну та вечірню форми навчання.
- Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах. Але права на відстрочку такі особи не отримають.