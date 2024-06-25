Вступ в аспірантуру 2024: які головні новації та для кого "двері зачинені"

Міносвіти України змінило правила вступу в аспірантуру у 2024 році. Зокрема, "ліквідували" цьогоріч вступ на денну форму навчання за контрактом.

МОН пояснює таке рішення надмірним ажіотажем щодо вступу в аспірантуру абітурієнтів призовного віку, які так могли отримати відстрочку від мобілізації, зазначає Освіта 24.

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Вступ на денну форму на контракт в аспірантуру "ліквідували"

Натомість цьогоріч держава збільшить місця для вступу на аспірантуру та повністю їх оплатить, повідомив в ефірі Суспільного заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Ті, які хотіли скористатися з аспірантури за контрактом, – для них цього року будуть закриті двері. Вони не зможуть вступити взагалі,

– наголосив він.

І додав: вирішили акцентувати саме на денній формі: навчання таким аспірантам оплачуватиме держава.

Якщо у попередні роки на аспірантуру виділяли близько 3 200 місць кожного року на бюджет, то цього року ця цифра буде вдвічі більшою,

– зазначив посадовець.

І додав, що самі ректори вишів звертатися до міністерства щодо того, що недостатньо державних місць.

Винницький при цьому наголосив, що ці нововведення не стосуватимуться тих, хто вступив на навчання у 2022 та 2023 роках.

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Яких ще змін чекати абітурієнтам

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на своїй сторінці у фейсбуці повідомив ще кілька новацій вступу в аспірантуру 2024 року.

Він зауважив: не є таємницею, що протягом останніх двох років стрімко зросла кількість чоловіків-студентів призовного віку, які раптом згадали, що їм треба друга чи третя вища освіта, аспірантура чи докторантура.

Жага до знань – це чудово. Фіктивне навчання – ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024. ЄВІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК – 160. І ця частина є обов'язковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Іноземна мова складається і є обов'язковою для вступу до магістратури, але НЕ обовʼязковою для допуску до вступу до аспірантури,

– зазначив міністр.

І додав, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

Для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті – з 3 200 до 7 000,

– повідомив посадовець.

Кількість вступників у 2024 році – "рекорд рекордів"

Міністр також розповів, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали близько 7 – 8 тисяч осіб. Вступали на підставі іспитів безпосередньо у ЗВО та наукових установах.

Цього року ми запровадили обов'язковий тест для вступу до аспірантури – ЄВІ. Його також складають і майбутні магістри. І ось, у 2024, для складання ЄВІ всього зареєструвалися 246 189 осіб. 79% з них – це чоловіки, серед яких майже половина претендує на вступ до аспірантури. А якщо конкретніше – 91 561 особа призовного віку. Рекорд всіх рекордів,

– зауважив Лісовий.

І резюмував: те, що система освіти стала такою "дірою" для ухилянства свідчить про симптоми її занедбаності. Тому розпочали її комплексну трансформацію.