Які спеціальності отримали найменше бюджетних місць для аспірантури
Джерело:Education.ua
В Україні триває вступна кампанія в аспірантуру 2024 року. Цьогоріч кількість бюджетних місць на денній формі навчання збільшили майже удвічі.
Найбільшу кількість бюджетних місць віддали на спеціальність "Інформаційні технології". Її цьогоріч почне опановувати 619 осіб.
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Яким спеціальностях надали найменше бюджетних місць
А от всього 12 місць в аспірантурі отримала галузь "Цивільна безпека" у 2024 році. "Сфера обслуговування" може набрати 16 аспірантів.
Далі йде "Соціальна робота". У 2024 році лише 34 студенти зможуть опановувати цю спеціальність в аспірантурі.
Трохи більше місць має галузь "Журналістика". 52 аспіранти зможуть навчатися за цією спеціальністю. Водночас "Міжнародні відносини" отримали 60 бюджетних місць.
Загалом у 2024 році вже розподілили 5409 бюджетних місць.
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МОН у 2024 році змінило правила вступу в аспірантуру
- У 2024 році Міносвіти України значно змінило правила вступу в аспірантуру.
- ЄВІ для всіх вступників в аспірантуру зберегли. Але допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановили оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це робитиме виш;
- Кількість бюджетних місць обіцяли збільшити до 7000.
- Скасували набір на денну форму за контрактом до 2025 року.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).