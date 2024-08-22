Які спеціальності отримали найменше бюджетних місць для аспірантури

В Україні триває вступна кампанія в аспірантуру 2024 року. Цьогоріч кількість бюджетних місць на денній формі навчання збільшили майже удвічі.

Найбільшу кількість бюджетних місць віддали на спеціальність "Інформаційні технології". Її цьогоріч почне опановувати 619 осіб.

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Яким спеціальностях надали найменше бюджетних місць

А от всього 12 місць в аспірантурі отримала галузь "Цивільна безпека" у 2024 році. "Сфера обслуговування" може набрати 16 аспірантів.

Далі йде "Соціальна робота". У 2024 році лише 34 студенти зможуть опановувати цю спеціальність в аспірантурі.

Трохи більше місць має галузь "Журналістика". 52 аспіранти зможуть навчатися за цією спеціальністю. Водночас "Міжнародні відносини" отримали 60 бюджетних місць.

Загалом у 2024 році вже розподілили 5409 бюджетних місць.

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МОН у 2024 році змінило правила вступу в аспірантуру