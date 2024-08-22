Які виші отримали найбільше місць на підготовку аспірантів у 2024 році

В Україні триває цьогорічний вступ в аспірантуру. Вступити можна на денну, заочну та вечірню форми навчання.

Однак на денну – лише на бюджетну форму навчання. Вступ на контракт цьогоріч скасували через надмірний ажіотаж серед чоловіків призовного віку задля отримання відстрочки.

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Які виші отримали найбільше місць для підготовки аспірантів

Найбільше місць на підготовку аспірантів отримали такі заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 400 місць. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 325 місць. Національний університет "Львівська політехніка" — 318 місць. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" — 212 місць. Національний університет біоресурсів та природокористування — 180 місць.



Які університети отримали найбільше бюджетних місць для аспірантури / скриншот

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Які важливі зміни для вступників в аспірантуру 2024