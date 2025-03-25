Коли сформують завдання ЄВВ для аспірантів
- Тестові завдання ЄВВ з методології наукових досліджень формують за 6 тижнів до іспиту.
- Сертифікати ЄВІ 2023-2025 років підходять для вступу, а заяви на аспірантуру 2025 подають через електронні кабінети на сайті ЄДЕБО.
Варіанти тестових завдань єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень сформують за 6 тижнів до проведення іспиту. Його повинні скласти всі вступники в аспірантуру,
Таку норму містить Порядок організації і проведення вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Коли сформують завдання ЄВВ
Згідно з документом, специфікацію тесту ЄВВ повинна розробити спеціально створена робоча група не пізніше ніж за 12 тижнів до проведення вступних випробувань.
Також не пізніше ніж за 12 тижнів до проведення іспиту ця робоча група має сформувати базу тестових завдань для проведення ЄВВ.
Безпосередньо варіанти тестів мають бути сформовані не пізніше ніж за 6 тижнів до проведення іспиту.
Попередньо розроблятимуть тестові завдання представники закладів вищої освіти, які за потреби мають пройти попереднє навчання.
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Які особливості вступу в аспірантуру у 2025 році
- Сертифікати ЄВІ: підходять результати ЄВІ 2023 – 2025 років.
- ЄВІ проводить Український центр оцінювання якості освіти.
- Фахові іспити: після успішного складання ЄВІ та іспиту з методології потрібно буде скласти фахові випробування у закладі освіти. Програми заклади публікують на своїх сайтах.
- Подання заяв: заяви на вступ до аспірантури 2025 подаватимуть через електронні кабінети вступників на сайті ЄДЕБО.
- Форма навчання: у 2025 році вступ в аспірантуру на денну форму відбувається лише на бюджет.