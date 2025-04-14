МОН розробляє програму єдиного випробування для аспірантів

Усі вступники в аспірантуру цьогоріч складатимуть єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Проєкт програми цього іспиту має отримати на погодження Міністерство освіти і науки України до 5 травня.

Відповідний наказ про створення робочої групи видали у відомстві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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До складу робочої групи, яка має подати проєкт програми ЄВВ з методології наукових досліджень, увійшли 29 науковців.

Вони мають розробити та подати до 14 квітня 2025 року до директорату вищої освіти та освіти дорослих проєкт програми.

Директорат вищої освіти і освіти дорослих має подати до 5 травня 2025 року проєкт програми єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень на затвердження керівництву МОН.

Нагадаємо, що цьогоріч вступники до аспірантури, окрім єдиного вступного іспиту, мають скласти ще й єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Цей загальнодержавний тест замінить традиційний вступний іспит із філософії.

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