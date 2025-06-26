Що мають знати вступники в аспірантуру про тест ЄВВ

У 2025 році для вступу в аспірантуру треба буде подати результати не лише єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Треба також складати єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Тестові завдання ЄВВ уклали відповідно до Програми єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Читайте Буде новий іспит: що зміниться у правилах вступної кампанії в аспірантуру у 2025 році

Яким буде тест ЄВВ у 2025 році

Тест міститиме 100 завдань. На їхнє виконання вступники матимуть 150 хвилин.

Усі завдання ЄВВ матимуть однакову структуру – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів

За кожну правильну відповідь учасник отримає 1 бал, у разі неправильної відповіді, вибору кількох варіантів або ненадання відповіді – 0 балів.

Зміст тесту ЄВВ та його характеристику розробили у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

На сайті УЦОЯО можна ознайомитися з тестовими добірками ЄВІ, які використовували в минулі роки.

До 12 червня в кабінетах учасників вступних випробувань до аспірантури розмістять запрошення з інформацією про дату, час та місце проведення ЄВІ/ЄВВ.