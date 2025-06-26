Що мають знати вступники в аспірантуру про тест ЄВВ
- У 2025 році для вступу в аспірантуру потрібно буде скласти єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) разом із єдиним вступним іспитом (ЄВІ).
- Тест ЄВВ міститиме 100 завдань. На його виконання відведено 150 хвилин.
У 2025 році для вступу в аспірантуру треба буде подати результати не лише єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Треба також складати єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Тестові завдання ЄВВ уклали відповідно до Програми єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
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Яким буде тест ЄВВ у 2025 році
Тест міститиме 100 завдань. На їхнє виконання вступники матимуть 150 хвилин.
Усі завдання ЄВВ матимуть однакову структуру – з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів
За кожну правильну відповідь учасник отримає 1 бал, у разі неправильної відповіді, вибору кількох варіантів або ненадання відповіді – 0 балів.
Зміст тесту ЄВВ та його характеристику розробили у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти у співпраці з Міністерством освіти і науки України.
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На сайті УЦОЯО можна ознайомитися з тестовими добірками ЄВІ, які використовували в минулі роки.
До 12 червня в кабінетах учасників вступних випробувань до аспірантури розмістять запрошення з інформацією про дату, час та місце проведення ЄВІ/ЄВВ.
- У МОН також розповіли, як тривають перевірки успішності аспірантів і скільки осіб відрахували.