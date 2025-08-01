Учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), потрібного для вступу до аспірантури, отримали результати. Їх можна знайти в кабінетах учасників випробувань.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У відповідній вкладці також доступна опція формування екзаменаційної картки.

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Що мають знати вступники в аспірантуру?

Екзаменаційна картка потрібна для вступу до аспірантури українських вишів. Учасники ЄВВ також можуть завантажити картку результатів. У ній зазначено, під яким номером учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Результати ЄВВ за шкалою 100 – 200 балів отримали шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці № 20 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.

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Організацію укладання тестових завдань ЄВВ та підготовлення наборів тестових завдань для ЄВВ забезпечував Науково-методичний центр ВФПО. У разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців цієї установи.