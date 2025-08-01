Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Вступники в аспірантуру отримали результати єдиного вступного випробування
1 серпня, 16:20
2

Вступники в аспірантуру отримали результати єдиного вступного випробування

Марія Волошин
Основні тези
  • Вступники в аспірантуру отримали результати єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень.
  • Результати доступні в їхніх особистих кабінетах.

Учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), потрібного для вступу до аспірантури, отримали результати. Їх можна знайти в кабінетах учасників випробувань.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У  відповідній вкладці також доступна опція формування екзаменаційної картки.

Дивіться також "Кримінальна історія": як тривають перевірки аспірантів у вишах 

Що мають знати вступники в аспірантуру?

Екзаменаційна картка потрібна для вступу до аспірантури українських вишів. Учасники ЄВВ також можуть завантажити картку результатів. У ній зазначено, під яким номером  учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Результати ЄВВ за шкалою 100 – 200 балів отримали шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці № 20 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році. 

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Організацію укладання тестових завдань ЄВВ та підготовлення наборів тестових завдань для ЄВВ забезпечував Науково-методичний центр ВФПО. У разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців цієї установи.

  • Раніше ми розповідали, що учасники основної сесії єдиного вступного іспиту, який необхідний для вступу до аспірантури, отримали результати за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів. Їх розмістили у кабінетах учасників випробувань.