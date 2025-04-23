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Освіта Освіта в Україні Де в Україні можна буде скласти вступні іспити в аспірантуру
23 квітня, 15:46
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Де в Україні можна буде скласти вступні іспити в аспірантуру

Марія Волошин
Основні тези
  • Міністерство освіти і науки України затвердило перелік міст, де можна скласти ЄВІ та ЄВВ для вступу в аспірантуру.
  • Екзаменаційні центри створять в 27 містах, реєстрація почнеться 2 травня і триватиме до 23 травня, з додатковим періодом 16-17 червня.
  • Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки з даними для входу в "Кабінет учасника", де дізнаються дату, час і місце тестування до 12 червня.

Міністерство освіти і науки України затвердило перелік населених пунктів у нашій державі, де можна буде скласти тести ЄВІ та ЄВВ для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії і доктора мистецтва. На території цих населених пунктів під час основної сесії створять екзаменаційні центри для проведення тестування.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Єдиний вступний іспит та єдине вступне випробування з методології наукових досліджень має відбутися у 20 областях України та у Києві.

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Де відбудуться вступні іспити в аспірантуру 

Екзаменаційні центри створять в 27 українських містах, переважно в обласних центрах.

Реєстрація для участі в ЄВІ та ЄВВ розпочнеться 2 травня і триватиме до 23 травня.

Реєструватимуть майбутніх вступників в аспірантуру приймальні комісії вишів очно або дистанційно.

Також вступники в аспірантуру, які не змогли зареєструватись під час основного періоду реєстрації, зможуть зробити це в додатковий період – протягом 16 – 17 червня.

Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких вкажуть дані для здійснення входу на їхні інформаційні сторінки "Кабінет учасника вступних випробувань до аспірантури". 

Саме тут учасники основної сесії зможуть до 12 червня дізнатись дату, час і місце проведення тестування, отримавши запрошення з цією інформацією.

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Перелік населених пунктів, де можна буде скласти тести 

1. Вінницька область:
місто Вінниця (Вінницький район).

2. Волинська область:
1) місто Ківерці (Луцький район);
2) село Княгининок (Луцький район);
3) місто Луцьк (Луцький район).

3. Дніпропетровська область:
1) місто Кам’янське (Кам’янський район);
2) місто Кривий Ріг (Криворізький район);
3) місто Дніпро (Дніпровський район).

4. Житомирська область:
місто Житомир (Житомирський район).

5. Закарпатська область:
місто Ужгород (Ужгородський район).

6. Запорізька область:
місто Запоріжжя (Запорізький район).

7. Івано-Франківська область:
місто Івано-Франківськ (Івано-Франківський район).

8. Місто Київ.

9. Кіровоградська область:
місто Кропивницький (Кропивницький район).

10. Львівська область:
1) місто Дрогобич (Дрогобицький район);
2) місто Львів (Львівський район).

11. Миколаївська область:
місто Миколаїв (Миколаївський район).

12. Одеська область:
місто Одеса (Одеський район).

13. Полтавська область:
місто Полтава (Полтавський район).

14. Рівненська область:
1) місто Острог (Рівненський район);
2) місто Рівне (Рівненський район).

15. Сумська область:
місто Суми (Сумський район).

16. Тернопільська область:
місто Тернопіль (Тернопільський район).

17. Харківська область:
місто Харків (Харківський район).

18. Хмельницька область:
місто Хмельницький (Хмельницький район).

19. Черкаська область:
місто Черкаси (Черкаський район).

20. Чернівецька область:
місто Чернівці (Чернівецький район).

21. Чернігівська область:
місто Чернігів (Чернігівський район).