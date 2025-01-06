"Купівля посвідчення": заступник Лісового розповів про зміни правил вступу в аспірантуру 

Після ухвалення закону про мобілізацію у травні 2024 року в Україні різко зросла кількість охочих навчатися в аспірантурі. Замість звичних близько 10 тисяч абітурієнтів було аж 93 тисячі.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти та науки Михайла Винницького LB. Зауважимо, що так вступники хотіли завдяки освіті отримати відстрочку.

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Як змінили правила вступу в аспірантуру

Винницький зазначив: у МОН швидко зрозуміли, що аспірантуру починають використовувати не за призначенням. І це велика проблема, бо відбувається делегітимізація аспірантури. Тому рішення про зміни ухвалили де-факто у переддень вступних випробувань.

Ми підвищили мінімальний бал для тесту з загальної навчальної компетентності (ТЗНК – складова Єдиного вступного іспиту, який є фактично допуском до вступних випробувань в аспірантуру, – ред.) зі 150 до 160. Можна сказати, що це неправильна цифра і так далі, але результатом цього було те, що з 93 тисяч вступників у нас раптом стало 20 тисяч вступників,

– заявив посадовець.

За його словами, у МОН також розуміли, що навчання в аспірантурі за контрактом в минулому найчастіше не було про дисертацію. Це була купівля посвідчення. Аспірантам у середньому 24 – 25 років. Аспірантська стипендія не дуже висока – 8 тисяч гривень, але це хоча б якийсь засіб для існування.

Тому ми вирішили, що вступ в аспірантуру буде виключно на бюджетні місця і подвоїли їхню кількість з 3 тисяч до 6 тисяч. Це тільки в системі МОН,

– уточнив заступник Лісового.

І додав, що розподілили ці місця на дві третини на інженерні спеціальності.

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Так, велика кількість людей, які вступили, – це чоловіки 25+. Це правда. Але на інженерних спеціальностях ці люди працюють над розробками, які безпосередньо пов'язані з оборонним комплексом,

– резюмував Винницький.

Раніше ми розповідали про зміни щодо вступу в аспірантуру детально. Яким загалом був 2024 рік для української освіти, читайте за посиланням.