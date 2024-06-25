Аспіранти, які вступили у 2022 році, складатимуть спеціальні держіспити

Міносвіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році,

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону. І розповів: це зроблять для того, аби перевірити, що такі вступники справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують її не за призначенням.

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Хто з аспірантів складатиме спеціальні іспити

Винницький розповів, що серед держіспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 році, буде єдиний державний залік з іноземної мови. Його запланували на жовтень-листопад.

Посадовець також зауважив, що до 2022 року щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тисяч осіб. Натомість у 2022 році кількість вступників збільшилася до 15 тисяч.

Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) для вступу до аспірантури зареєструвалися 246 тисяч осіб, із них 91 тисяча – чоловіки 25 – 60 років, які вже мають ступінь магістра або спеціаліста,

– уточнив заступник очільника МОН.

І повідомив, що цьогоріч вступ до аспірантури денної форми буде можливий тільки на бюджет. На заочній/вечірній формі навчання залишається можливість навчатися за контрактом.

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