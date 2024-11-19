Вступ на бакалаврат, у магістратуру, аспірантуру 2025: МОН оприлюднило проєкт Порядку прийому
Міністерство освіти і науки України опублікувало умови вступу на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році для громадського обговорення. Документ розкриває інформацію про особливості, строки та етапи проведення вступної кампанії на бакалавраті, у магістратуру та аспірантуру.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Вступ до вишів на бакалаврат відбуватиметься на основі результатів національного мультитесту.
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Які умови вступу до вишів у 2025 році
Кількість і структура тестів НМТ другий рік поспіль буде незмінна. Знання перевірятимуть з чотирьох предметів.
Обов'язковими будуть тести з трьох предметів:
- української мови;
- математики;
- історії України;
Також один предмет на вибір вступник обиратиме з такого переліку:
- українська література;
- географія;
- біологія;
- фізика;
- хімія;
- англійська, німецька, французька, іспанська мова.
Важливо! Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть не лише мультитест, але й творчий конкурс у закладі вищої освіти.
Мінімальний поріг тестових балів з усіх предметів НМТ буде незмінним порівняно з 2024 роком.
Цікаво! Замість результатів НМТ 2025 року, можна буде подати для вступу і результати НМТ 2022, 2023 або 2024 року чи матурального іспиту.
Усі вступники у 2025 році братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала. Для його розрахунку використовуватимуть вагові коефіцієнти предметів НМТ. При цьому використають регіональний та галузевий коефіцієнти.
Вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджетні місця у разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до абітурієнтів – дітей загиблих військовослужбовців та поліцейських, померлих полонених чи військовослужбовців, визнаних безвісно відсутньою особою, ця умова не застосовуватиметься),
– вказано у проєкті.
Конкурсний бал не може бути менший ніж 150 балів для вступників на спеціальності:
- "Міжнародні відносини";
- "Публічне управління та адміністрування";
- "Право";
- "Міжнародне право";
- "Стоматологія";
- "Медицина";
- "Педіатрія";
- "Медична психологія";
- "Фармація (за спеціалізаціями)".
У 2025 році передбачили також збереження квот, пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.
МОН опублікувало умови вступу у ЗВО у 2025 році / скриншот Проєкту
Які умови вступу у магістратуру та аспірантуру 2025
Вступ у магістратуру відбуватиметься на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ, фахових іспитів, творчих заліків тощо.
Вступити до аспірантури на денну форму навчання можна буде лише за державним замовленням. Для допуску до вступних випробувань у ЗВО (крім вступу до асистентури-стажування) майбутні вступники мають скласти ЄФВВ з філософії науки та ЄВІ з оцінкою за кожний його компонент не менше ніж 150 балів.
Громадське обговорення документа триватиме до 3 грудня. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.
Результати обговорення мають розмістити на офіційному сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.
- Нагадаємо, недавно нардепи погодили нюанси вступної кампанії 2025. Детальніше читайте за посиланням.