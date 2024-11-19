Вступ на бакалаврат, у магістратуру, аспірантуру 2025: МОН оприлюднило проєкт Порядку прийому

19 листопада 2024, 15:51
Читать новость на русском
Автор: Марія Волошин

Міністерство освіти і науки України опублікувало умови вступу на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році для громадського обговорення. Документ розкриває інформацію про особливості, строки та етапи проведення вступної кампанії на бакалавраті, у магістратуру та аспірантуру.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Вступ до вишів на бакалаврат відбуватиметься на основі результатів національного мультитесту. 

Дивіться також Скільки чоловіків та якого віку цьогоріч вступили в аспірантуру львівських вишів

Які умови вступу до вишів у 2025 році 

Кількість і структура тестів НМТ другий рік поспіль буде незмінна. Знання перевірятимуть з чотирьох предметів. 

Обов'язковими будуть тести з трьох предметів:

  • української мови;
  • математики;
  • історії України;

Також один предмет на вибір вступник обиратиме з такого переліку:

  • українська література;
  • географія;
  • біологія;
  • фізика;
  • хімія;
  • англійська, німецька, французька, іспанська мова.

Важливо!  Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть не лише мультитест, але й творчий конкурс у закладі вищої освіти.

Мінімальний поріг тестових балів з усіх предметів НМТ буде незмінним порівняно з 2024 роком.

Цікаво!  Замість результатів НМТ 2025 року, можна буде подати для вступу і результати НМТ 2022, 2023 або 2024 року чи матурального іспиту.

Усі вступники у 2025 році братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала. Для його розрахунку використовуватимуть вагові коефіцієнти предметів НМТ. При цьому використають регіональний та галузевий коефіцієнти.

Вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджетні місця у разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до абітурієнтів – дітей загиблих військовослужбовців та поліцейських, померлих полонених чи військовослужбовців, визнаних безвісно відсутньою особою, ця умова не застосовуватиметься),
– вказано у проєкті.

Конкурсний бал не може бути менший ніж 150 балів для вступників на спеціальності:

  • "Міжнародні відносини";
  • "Публічне управління та адміністрування";
  • "Право";
  • "Міжнародне право";
  • "Стоматологія";
  • "Медицина";
  • "Педіатрія";
  • "Медична психологія";
  • "Фармація (за спеціалізаціями)". 

У 2025 році передбачили також збереження квот, пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.


МОН опублікувало умови вступу у ЗВО у 2025 році / скриншот Проєкту

Які умови вступу у магістратуру та аспірантуру 2025

Вступ у магістратуру відбуватиметься на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ, фахових іспитів, творчих заліків тощо.

Вступити до аспірантури на денну форму навчання можна буде лише за державним замовленням. Для допуску до вступних випробувань у ЗВО (крім вступу до асистентури-стажування) майбутні вступники мають скласти ЄФВВ з філософії науки та ЄВІ з оцінкою за кожний його компонент не менше ніж 150 балів.

Громадське обговорення документа триватиме до 3 грудня. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.

Результати обговорення мають розмістити на офіційному сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

  • Нагадаємо, недавно нардепи погодили нюанси вступної кампанії 2025. Детальніше читайте за посиланням