Вступ на бакалаврат, у магістратуру, аспірантуру 2025: МОН оприлюднило проєкт Порядку прийому

Міністерство освіти і науки України опублікувало умови вступу на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році для громадського обговорення. Документ розкриває інформацію про особливості, строки та етапи проведення вступної кампанії на бакалавраті, у магістратуру та аспірантуру.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН. Вступ до вишів на бакалаврат відбуватиметься на основі результатів національного мультитесту.

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Які умови вступу до вишів у 2025 році

Кількість і структура тестів НМТ другий рік поспіль буде незмінна. Знання перевірятимуть з чотирьох предметів.

Обов'язковими будуть тести з трьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

Також один предмет на вибір вступник обиратиме з такого переліку:

українська література;

географія;

біологія;

фізика;

хімія;

англійська, німецька, французька, іспанська мова.

Важливо! Вступники на мистецькі та спортивні спеціальності складатимуть не лише мультитест, але й творчий конкурс у закладі вищої освіти.

Мінімальний поріг тестових балів з усіх предметів НМТ буде незмінним порівняно з 2024 роком.

Цікаво! Замість результатів НМТ 2025 року, можна буде подати для вступу і результати НМТ 2022, 2023 або 2024 року чи матурального іспиту.

Усі вступники у 2025 році братимуть участь у конкурсному відборі з використанням однакового розрахунку конкурсного бала. Для його розрахунку використовуватимуть вагові коефіцієнти предметів НМТ. При цьому використають регіональний та галузевий коефіцієнти.

Вступників допускатимуть до конкурсного відбору на бюджетні місця у разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130 (до абітурієнтів – дітей загиблих військовослужбовців та поліцейських, померлих полонених чи військовослужбовців, визнаних безвісно відсутньою особою, ця умова не застосовуватиметься),

– вказано у проєкті.

Конкурсний бал не може бути менший ніж 150 балів для вступників на спеціальності:

"Міжнародні відносини";

"Публічне управління та адміністрування";

"Право";

"Міжнародне право";

"Стоматологія";

"Медицина";

"Педіатрія";

"Медична психологія";

"Фармація (за спеціалізаціями)".

У 2025 році передбачили також збереження квот, пільг та пільгових категорій, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.



МОН опублікувало умови вступу у ЗВО у 2025 році / скриншот Проєкту

Які умови вступу у магістратуру та аспірантуру 2025

Вступ у магістратуру відбуватиметься на основі результатів ЄВІ, ЄФВВ, фахових іспитів, творчих заліків тощо.

Вступити до аспірантури на денну форму навчання можна буде лише за державним замовленням. Для допуску до вступних випробувань у ЗВО (крім вступу до асистентури-стажування) майбутні вступники мають скласти ЄФВВ з філософії науки та ЄВІ з оцінкою за кожний його компонент не менше ніж 150 балів.

Громадське обговорення документа триватиме до 3 грудня. Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.

Результати обговорення мають розмістити на офіційному сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.