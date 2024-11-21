У Раді повідомили, чи скасують бюджетну форму навчання у вишах

Цьогоріч в Україні експериментально запровадили грантову систему для підтримки студентів-контрактників. При цьому бюджетну форму навчання не скасували.

І робити цього наміру посадовці та нардепи не мають. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву очільника парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака в інтерв'ю "Українським новинам".

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Чи скасують бюджетну форму навчання у ЗВО

Бабак зазначив, що нардепи не планують замінити держзамовлення грантовою системою. Адже є сфери, в яких держава є умовним монополістом як роботодавець.

99% вчителів працюють на державу і отримують кошти з державного бюджету. Трішки інша, але схожа ситуація з медиками. Атомна енергетика у нас виключно державна і так далі. Якщо держава платить зарплату, значить, державі потрібні ці спеціалісти. Поки їх ринок не готує, бо це не найпопулярніші професії, але вони потрібні державі. Ми будемо замовляти державою собі вчителів, медиків, залізничників тощо. Буде державне замовлення,

– запевнив нардеп.

Натомість грантову систему, за словами Бабака, впроваджуватимуть паралельно з існуванням системи держзамовлення.

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Чи запровадять цілком грантову систему

Нардеп також зауважив, що у всіх гілках влади домовилися не запускати через ухвалення законопроєкту повноцінну грантову систему цьогоріч, а вирішили зробити експериментальний проєкт.

Якщо ми зробимо правильні висновки разом з Міністерством освіти, Міністерством фінансів після експерименту, ми внесемо ці правки до другого читання, то є ймовірність, що ми ухвалимо його на початку наступного року, для того, щоб всім заздалегідь була зрозуміла система вступу,

– резюмував очільник Освітнього комітету.

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