В Раде сообщили, отменят ли бюджетную форму обучения в вузах

В этом году в Украине экспериментально ввели грантовую систему для поддержки студентов-контрактников. При этом бюджетную форму обучения не отменили.

И делать этого намерения чиновники и нардепы не имеют. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в интервью "Украинским новостям".

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Отменят ли бюджетную форму обучения в ЗВО

Бабак отметил, что нардепы не планируют заменить госзаказ грантовой системой. Ведь есть сферы, в которых государство является условным монополистом как работодатель.

99% учителей работают на государство и получают средства из государственного бюджета. Немного другая, но похожая ситуация с медиками. Атомная энергетика у нас исключительно государственная и так далее. Если государство платит зарплату, значит, государству нужны эти специалисты. Пока их рынок не готовит, потому что это не самые популярные профессии, но они нужны государству. Мы будем заказывать государством себе учителей, медиков, железнодорожников и тому подобное. Будет государственный заказ,

– заверил нардеп.

Зато грантовую систему, по словам Бабака, будут внедрять параллельно с существованием системы госзаказа.

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Введут ли полностью грантовую систему

Нардеп также отметил, что во всех ветвях власти договорились не запускать из-за принятия законопроекта полноценную грантовую систему в этом году, а решили сделать экспериментальный проект.

Если мы сделаем правильные выводы вместе с Министерством образования, Министерством финансов после эксперимента, мы внесем эти правки ко второму чтению, то есть вероятность, что мы примем его в начале следующего года, для того, чтобы всем заранее была понятна система поступления,

– резюмировал глава Образовательного комитета.