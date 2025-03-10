Порядок прийому на навчання до коледжів у 2025 році затвердили

Міністерство освіти і науки України погодило Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2025 році. Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксен Лісовий.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться коледжі під час організації прийому вступників.

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Як відбуватиметься вступ у коледжі у 2025 році

У документі прописали дати проведення всіх етапів вступної кампанії. Визначили також особливості вступу абітурієнтів, що належать до пільгових категорій, тощо.

Цікаво! У 2025 році вступати до коледжів і на бюджет, і на контракт можна буде за результатами співбесіди з одного або двох предметів чи творчого конкурсу та розгляду мотиваційних листів.

Замість співбесіди вступники можуть також за бажанням подати результати НМТ 2022 – 2025 років.

Вступники на творчі та спортивні спеціальності замість співбесіди мають пройти творчий конкурс у коледжах, у яких планують навчатись.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Кожний заклад освіти у Правилах прийому, за попередніми даними, самостійно буде визначати мінімальне значення конкурсного бала, з яким вступника допустять до участі в конкурсному відборі до коледжів.

Раніше Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила прийому до вишів у 2025 році.