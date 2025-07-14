Оприлюднили перші рейтингові списки вступників у коледжі.

Триває вступна кампанія 2025 року. Подавати заяви на вступ можна, зокрема, до коледжів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Вже оприлюднили перші рейтингові списки вступників на всі спеціальності в усіх коледжах.

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Скільки заяв подали вступники до коледжів?

Наразі вступники до коледжів подали понад 170 тисяч заяв за основними та небюджетними конкурсними пропозиціями.

Списки вступників до коледжів з конкурсним балом (за наявності) публікують за кожною спеціальністю та оновлюють щодобово.

Дані про конкурсний бал оновлюватимуть поступово після складання вступниками творчих конкурсів і співбесід у закладах освіти.

Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікують статуси заяв, наявність квот, інформація про коефіцієнти, тобто все, що потрібно для повного інформування про перебіг вступної кампанії.

Абітурієнти, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у коледжах та знайти спеціальності за певними параметрами.

Подання заяв до коледжів після 9 класу відбувається онлайн через електронні кабінети. Триватиме до 18:00 14 липня.

Подання заяв до коледжів після 11 класу або профтеху також триває через е-кабінети, але терміни подання залежать від того, на якій підставі вступає абітурієнт.

Приймання заяв на бюджет та контракт для вступу за співбесідами і творчими конкурсами триватиме до 18:00 26 липня.

Для вступу за сертифікатами НМТ/ЗНО заяви прийматимуть до 18:00 2 серпня.