Усі вступники до коледжів тепер складатимуть іспити

Вступники до закладів фахової передвищої освіти в Україні тепер проходитимуть творчі конкурси та співбесіди не лише для вступу на бюджет, а й на контракт.

Такі зміни містить Порядок прийому, затверджений Міністерством освіти і науки України, зазначає 24 Канал. Які зміни відбудуться цьогоріч, читайте далі.

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Які іспити треба складати для вступу у 2025 році

Тепер під час конкурсного відбору до коледжів у 2025 році більшості вступників треба буде пройти співбесіду з одного або двох предметів з переліку предметів НМТ.

А от вступники на творчі або спортивні спеціальності мають пройти ще й творчий конкурс. Він відбуватиметься протягом одного дня.

Відомості про бали, отримані в результаті співбесіди або творчого конкурсу, мають бути внесені в ЄДЕБО.

Також усі вступники повинні написати мотиваційний лист, який потрібно буде підвантажити при подачі кожної заяви в електронному кабінеті.

Тепер ці правила складання вступних іспитів стосуватимуться і вступників на бюджет, і вступників на контракт.

Зауважимо, що у 2024 році вступники на контрактну форму навчання могли вступати лише за результатами розгляду мотиваційних листів.

Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України затвердило правила вступу до коледжів у 2025 році.