Як і коли реєструвати електронний кабінет для вступу у коледж
- Реєстрація електронних кабінетів для випускників 9 класів у межах вступної кампанії до коледжів триває з 25 червня до 20 жовтня 2025 року.
- Реєстрація для випускників 11 класів або з дипломом кваліфікованого робітника починається 1 липня, а подання заяв – з 5 липня.
З 25 червня випускники 9 класів можуть реєструвати електронні кабінети для вступу у коледжі України. Реєстрація триватиме до 20 жовтня 2025 року.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Подати заяву можна буде з 1 до 14 липня 2025 року.
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Як зареєструватися вступниками на основі 9 класів
Для початку варто ознайомитися з інструкцією про створення електронного кабінету та подання заяв. У цьому допоможуть:
- Текстова версія інструкції;
- Відеоінструкція.
Якщо під час реєстрації виникла помилка, з алгоритмом дій ознайомтеся тут.
Потім вступнику потрібно зайти на офіційну сторінку "Вступ-2025" на сайті ЄДЕБО .
Опісля – знайти блок "Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти" та натиснути кнопку "Електронний кабінет вступника".
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Що потрібно для реєстрації
Для реєстрації потрібні:
- електронна пошта, до якої ви маєте доступ: вона буде логіном для входу в кабінет, також на неї надійде лист активації;
- пароль для входу в кабінет – його треба придумати й запам'ятати;
- дані документа про БСО: серія (2 літери) та номер (8 цифр);
- номер документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, закордонний паспорт, РНОКПП тощо.
Після реєстрації та активації кабінету додайте до нього контактні телефони та власне фото.
Важливо! У кабінет НЕ потрібно завантажувати жодних документів. Якщо вам не вдалося зареєструвати електронний кабінет, ви можете звернутися до місцевого закладу фахової передвищої освіти для отримання очної консультації.
Якщо ви вже зареєструвалися й активували кабінет, МОН рекомендує до 1 липня:
- ознайомитися з конкурсними пропозиціями на сайті "Вступ-2025" та підготувати тексти мотиваційних листів, які треба додавати до кожної заяви;
- якщо маєте пільги для вступу, потрібно звернутися до закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення цієї інформації в ЄДЕБО до моменту подання першої заяви;
- ознайомитися з новим переліком галузей знань та спеціальностей (спеціалізацій).
Зверніть увагу! Збережіть оновлений перелік і коди: ця інформація знадобиться під час подання заяв в електронному кабінеті вступника.
Докладна інфографіка тут.
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Як зареєструватися випускникам 11 класів або з дипломом кваліфікованого робітника
Для вступників, які подають документи до коледжів після закінчення 11 класів або на основі диплому кваліфікованого робітника (КР), реєстрація електронних кабінетів стартує 1 липня і триватиме до 20 жовтня 2025 року.
Приймання заяв для вступників на основі 11 класів або диплома КР:
- за співбесідою і творчими конкурсами відбудеться з 5 до 26 липня.
- із сертифікатом НМТ – з 5 липня до 2 серпня.
Щоб не проґавити терміни, основні дати вступної кампанії тут.
Раніше ми розповідали, коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році.