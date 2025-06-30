Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Подати заяву можна буде з 1 до 14 липня 2025 року.

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Як зареєструватися вступниками на основі 9 класів

Для початку варто ознайомитися з інструкцією про створення електронного кабінету та подання заяв. У цьому допоможуть:

Якщо під час реєстрації виникла помилка, з алгоритмом дій ознайомтеся тут.

Потім вступнику потрібно зайти на офіційну сторінку "Вступ-2025" на сайті ЄДЕБО .

Опісля – знайти блок "Вступ для здобуття вищої, фахової передвищої освіти" та натиснути кнопку "Електронний кабінет вступника".

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Що потрібно для реєстрації

Для реєстрації потрібні:

електронна пошта, до якої ви маєте доступ: вона буде логіном для входу в кабінет, також на неї надійде лист активації;

пароль для входу в кабінет – його треба придумати й запам'ятати;

дані документа про БСО: серія (2 літери) та номер (8 цифр);

номер документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, закордонний паспорт, РНОКПП тощо.

Після реєстрації та активації кабінету додайте до нього контактні телефони та власне фото.

Важливо! У кабінет НЕ потрібно завантажувати жодних документів. Якщо вам не вдалося зареєструвати електронний кабінет, ви можете звернутися до місцевого закладу фахової передвищої освіти для отримання очної консультації.

Якщо ви вже зареєструвалися й активували кабінет, МОН рекомендує до 1 липня:

ознайомитися з конкурсними пропозиціями на сайті "Вступ-2025" та підготувати тексти мотиваційних листів, які треба додавати до кожної заяви;

якщо маєте пільги для вступу, потрібно звернутися до закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення цієї інформації в ЄДЕБО до моменту подання першої заяви;

ознайомитися з новим переліком галузей знань та спеціальностей (спеціалізацій).

Зверніть увагу! Збережіть оновлений перелік і коди: ця інформація знадобиться під час подання заяв в електронному кабінеті вступника.

Докладна інфографіка тут.

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Як зареєструватися випускникам 11 класів або з дипломом кваліфікованого робітника

Для вступників, які подають документи до коледжів після закінчення 11 класів або на основі диплому кваліфікованого робітника (КР), реєстрація електронних кабінетів стартує 1 липня і триватиме до 20 жовтня 2025 року.

Приймання заяв для вступників на основі 11 класів або диплома КР:

за співбесідою і творчими конкурсами відбудеться з 5 до 26 липня.

із сертифікатом НМТ – з 5 липня до 2 серпня.

Щоб не проґавити терміни, основні дати вступної кампанії тут.

Раніше ми розповідали, коли розпочнеться реєстрація заяв на вступ до вишів у 2025 році.