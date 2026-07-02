Вступники вже можуть подавати заяви до професійних коледжів

В Україні стартувало подання заяв на вступ до закладів професійної освіти. Вступати до професійних коледжів можуть випускники 9 і 11 класів.

Також – дорослі, які хочуть здобути нову професію. Про це інформує Osvita.ua.

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Хто і коли може подавати заяви на вступ

Для вступу до професійних коледжів не потрібно складати НМТ. Вступники можуть подати документи на навчання за кошти державного або регіонального замовлення, а також за контрактом.

Умови вступу, перелік документів, терміни подання й зарахування кожен заклад визначає самостійно. Зазвичай потрібно пройти співбесіду або вступні випробування.

Подати заяву на вступ потрібно до 1 вересня: особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Для полегшення процедури вступники можуть ознайомитись з текстовою інструкцією реєстрації в електронному кабінеті або відеоінструкцією.

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Що потрібно для вступу

Для вступу до цих закладів освіти зазвичай потрібні:

заява;

документ про освіту та додаток до нього;

медична довідка;

фотокартки;

копія документа, що посвідчує особу;

документи, які підтверджують право на пільги (за наявності).

Також військовозобов'язаним потрібно надати копію військово-облікового документа: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного чи посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Тривалість навчання в професійному коледжі становить від 6 місяців до 3 років. Це залежить від обраної професії, рівня освіти на момент вступу та попередньо здобутої кваліфікації.

Студенти професійних коледжів можуть отримувати стипендію від 1250 гривень, а також за потреби проживати в гуртожитку.