Вступники вже можуть подавати заяви до професійних коледжів
В Україні стартувало подання заяв на вступ до закладів професійної освіти. Вступати до професійних коледжів можуть випускники 9 і 11 класів.
Також – дорослі, які хочуть здобути нову професію. Про це інформує Osvita.ua.
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Хто і коли може подавати заяви на вступ
Для вступу до професійних коледжів не потрібно складати НМТ. Вступники можуть подати документи на навчання за кошти державного або регіонального замовлення, а також за контрактом.
Умови вступу, перелік документів, терміни подання й зарахування кожен заклад визначає самостійно. Зазвичай потрібно пройти співбесіду або вступні випробування.
Подати заяву на вступ потрібно до 1 вересня: особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.
Для полегшення процедури вступники можуть ознайомитись з текстовою інструкцією реєстрації в електронному кабінеті або відеоінструкцією.
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Що потрібно для вступу
Для вступу до цих закладів освіти зазвичай потрібні:
заява;
документ про освіту та додаток до нього;
медична довідка;
фотокартки;
копія документа, що посвідчує особу;
документи, які підтверджують право на пільги (за наявності).
Також військовозобов'язаним потрібно надати копію військово-облікового документа: військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного чи посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Тривалість навчання в професійному коледжі становить від 6 місяців до 3 років. Це залежить від обраної професії, рівня освіти на момент вступу та попередньо здобутої кваліфікації.
Студенти професійних коледжів можуть отримувати стипендію від 1250 гривень, а також за потреби проживати в гуртожитку.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні розпочався основний етап вступної кампанії 2026 року.