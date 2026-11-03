Які коледжі найчастіше обирали вступники в Україні цьогоріч

Цьогоріч значно більше осіб стали студентами коледжів, ніж у межах торішньої вступної кампанії. Загалом зарахували понад 172 тисячі осіб.

Це майже на третину більше, ніж 2025 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Які коледжі стали найпопулярнішими цьогоріч

За результатами вступу 2026 року у МОН також уточнили, які коледжі стали найпопулярнішими.

За кількістю поданих заяв вступників: За кількістю зарахованих студентів: Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»

4308 1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»

2088 Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» 3712 2. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» 1718 Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

3626 3. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»

1664 Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»

3113 4. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»

1447 Житомирський агротехнічний фаховий коледж

2947 5. Житомирський агротехнічний фаховий коледж

1446 Вінницький технічний фаховий коледж

2795 6. Вінницький технічний фаховий коледж

1345 Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"»

2782 7. Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"»

1245 Філія Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"

2672 8. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

1201 Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

2469 9. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»

1182 Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

2359 10. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"»

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Ми також інформували, які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників, зарахованих до коледжів.