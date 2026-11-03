Які коледжі найчастіше обирали вступники в Україні цьогоріч
Цьогоріч значно більше осіб стали студентами коледжів, ніж у межах торішньої вступної кампанії. Загалом зарахували понад 172 тисячі осіб.
Це майже на третину більше, ніж 2025 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Які коледжі стали найпопулярнішими цьогоріч
За результатами вступу 2026 року у МОН також уточнили, які коледжі стали найпопулярнішими.
|За кількістю поданих заяв вступників:
|За кількістю зарахованих студентів:
|
|4308
|
1. Фаховий коледж «КАІ ТЕХ» Національного університету «Київський авіаційний інститут»
|2088
|
|3712
|2. Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
|1718
|
|3626
|
3. Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»
|1664
|
|3113
|
4. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»
|1447
|
|2947
|
5. Житомирський агротехнічний фаховий коледж
|1446
|
|2795
|
6. Вінницький технічний фаховий коледж
|1345
|
|2782
|
7. Філія «Київський фаховий бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"»
|1245
|
|2672
|
8. Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»
|1201
|
|2469
|
9. Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»
|1182
|
|2359
|
10. Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"»
|940
Ми також інформували, які спеціальності стали найпопулярнішими серед вступників, зарахованих до коледжів.